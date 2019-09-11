Яблони и шиповник зацвели по второму кругу из-за жары в Санкт-Петербурге

Лето в Санкт-Петербурге, похоже, пошло на второй круг: деревья и кустарники на улицах города накрыло новой волной цветения. Первыми перемены в окружающей природе заметили жители Фрунзенского района – в соцсетях они опубликовали фотографии яблонь, растущих в садах неподалеку от железнодорожной станции «Сортировочная», на ветках которых явственно видны легкие белые цветы.

Как выяснилось немногим позже, «аномальное» цветение в последние пару-тройку дней можно наблюдать не только во Фрунзенском, но и во многих других районах Северной столицы. Где-то компанию яблоням составили шиповник и клены, кое у кого в саду распустились крокусы, а в дендрарии при Лесотехническом университете, например, мелкими пурпурными цветками покрылись рододендроны.

- Всему виной погода, - констатирует доцент кафедры ботаники и дендрологии Александр Потокин. – Тут сошлось несколько факторов. Во-первых, после достаточно сухого лета пошли дожди. Во-вторых, сентябрь в этом году выдался очень теплым – теплее, чем он бывает обычно. Все это позволило растениям не впасть в состояние покоя, а продолжить вегетацию.

Пока жители Фрунзенского района радуются цветущим яблоням, в Кронштадте готовятся снимать второй урожай винограда. Фото: группа "Подслушано в Кронштадте" Вконтакте

Такое явление встречается все чаще: в последний раз аномальное сентябрьское цветение растений в Санкт-Петербурге можно было наблюдать всего два-три года назад. И в целом, отмечает наш собеседник, оно вполне может быть одним из признаков глобального потепления.

Цвести (в прямом смысле слова) и пахнуть Северная столица будет до первого похолодания. Причем не особо серьезного: для того, чтобы свернуть аномальную активность, деревьям, кустам и цветам хватит падения температуры до + 15 градусов. Бесследно для них это тоже, увы, не пройдет: цветки и только-только начавшие раскрываться цветочные почки обмерзнут, и следующей весной те растения, которые вышли из спячки в сентябре, уже не смогут ни зацвести, ни принести плодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара в Петербурге приблизилась к температурному рекорду 1883 года

Во вторник, 10 сентября, термометры зафиксировали +26,8 градусов (подробности)