2019-09-11T19:22:40+03:00
Спорт

СКА – ЦСКА. 13 сентября 2019: Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ

Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ по хоккею СКА – ЦСКА. Команды сыграют в пятницу, 13 сентября в Санкт-Петербурге в «Ледовом». Начало – в 19.30
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ по хоккею СКА – ЦСКА.Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ по хоккею СКА – ЦСКА.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА 13 сентября 2019

Чемпионат КХЛ только начался, а турнирная таблица уже приобрела привычный вид. По крайней мере, в Западной конференции. Тройку лучших делят СКА, ЦСКА и «Витязь». Одержав по три победы в четырех матчах.

Вряд ли «витязи» смогут долго удерживаться на вершине, а вот два армейских клуба вновь будут главными претендентами на победу не только на «Западе», но и во всем чемпионате. И, соответственно, в Кубке Гагарина.

Хотя в межсезонье клубы стояли на абсолютно диаметрально разных позициях. ЦСКА на данный момент символ стабильности. Выиграв наконец-то в прошлом сезоне главный трофей КХЛ, московская команда ничуть не ослабла. Удалось удержать всех лидеров, на которых засматривались в НХЛ. И даже усилить состав сильным чешским легионером Иржи Секачом.

У СКА, наоборот, все оказалось разрушено до основания, а затем начало создаваться заново. Летом произошла смена главного тренера (Илью Воробьева сменил Алексей Кудашов). Костяк команды тоже пришлось переформатировать: все звезды разъехались – кто в Северную Америку, кто в другие клубы КХЛ.

Из сложной ситуации тренерский штаб петербургской команды вышел с наименьшими потерями. Созданные ими за лето суперзвено Ткачев – Лехтеря – Плотников способно выигрывать целые матчи, а необходимая глубина состава помогает армейцам Петербурга забивать, если сопернику удается прикрыть лидеров атаки.

При этом уже на старте чемпионата серьезные проблемы возникли у обороны СКА. Травмирован основной вратарь (Хелльберг) и четыре ведущих защитника (Хафизуллин, Белов, Токранов и Бенгтссон). Справиться в такой ситуации с атакой ЦСКА, на данный момент, самой грозной в лиге, будет явно не просто.

Сильно может давить психологически на петербуржцев и шлейф неудач в последнее время с москвичами в чемпионате. В прошлом сезоне хоккеисты Северной столицы проиграли все четыре матча одноклубникам, не забивая больше одной шайбы за матч. Правда, уже в плей-офф москвичей ждала большая драка в финале конференции, победу удалось вырвать только в седьмом, решающем матче.

И, кстати, все игры хоккеисты СКА тогда выиграли в родном «Ледовом». Так что у хоккеистов СКА есть своя «светлая» серия, которую им по силам продолжить и в черную пятницу, 13-е.

Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА 13 сентября 2019 – 3:2 (победа СКА).

Трансляция на канале «Матч ТВ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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