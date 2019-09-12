Все получится, если не опускать руки

Со своим будущим (и, как потом окажется, очень ценным) сотрудником Николаем предприниматель Валентин Журавлев познакомился совершенно случайно в социальных сетях. Все началось с простой переписки на интересную для каждого тему - приготовление пасты. Только для Валентина это был бизнес, а для Николая - хобби.

- Коля меня сразу «зацепил» своим энтузиазмом и искренним интересом к тому, чем он занимается. Ну и по фото, которые он выкладывал, было видно, что человек - профессионал, - вспоминает директор паста-бара «Бодрый Песто» Валентин Журавлев. - Только потом я узнал, что Коля - слабослышащий, но для меня это не имело никакого значения. Гораздо важнее - его способности и желание работать.

Валентин сразу же подумал о том, чтобы взять Николая на работу, но условия труда для молодого человека не подходили: в баре нужно было одновременно готовить и общаться с посетителями. Упускать ценный кадр не хотелось, и Валентин решил расширять производство.

- Мысли об этом были и раньше, но знакомство с Колей меня словно подтолкнуло к тому, чтобы развиваться, - улыбается директор паста-бара.

Сам Николай Ефутин вспоминает, что новую работу специально не искал, потому что уже подрабатывал сразу в нескольких местах. Но случаем решил воспользоваться (тем более в свое время выучился на повара) и быстро влился в коллектив.

- А потом нам позвонили из Центра занятости и поинтересовались, почему мы не участвуем в конкурсе на получение субсидий на создание или модернизацию рабочих мест для людей с инвалидностью, - продолжает Валентин Журавлев. - Дело в том, что в Петербурге Комитет по труду и занятости населения и городская Служба занятости помогают и инвалидам и работодателям, принимающим их на работу. Мы не думали в этом направлении, но потом решили: а почему бы и нет?

В итоге предприятие получило субсидии, оборудовало рабочие места для слабослышащих, и теперь там работают еще четыре человека с ограничением возможностей здоровья по слуху. Пока они стажируются (Николай - их наставник), но потом их трудоустроят. Не потому, что так надо, а потому, что ребята хотят работать.

- Все люди талантливы, но слабо-слышащим сложнее проявить себя - для них выбор будущей специальности ограничен из-за сложностей в обучении. Но самое важное - это желание что-то делать, расти, развиваться. Если оно есть, тогда можно многого добиться, особенно с теми возможностями, которые сегодня предлагаются, - говорит Николай Ефутин.

На вопрос о дальнейших профессиональных планах Николай отвечает не задумываясь: расширить производство и взять на работу не только слабослышащих поваров, но и официантов, работников кухни, администраторов. Да, для этого придется много работать, но если ничего не делать, то точно ничего не получится. Ну а инвалидность в данном случае не проблема.

- Главное, что у человека в голове, его желание и готовность развиваться, - добавляет Валентин Журавлев.

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