2019-09-12T13:10:31+03:00
Звезды

«Все будет хорошо»: Актер Марк Горонок, попавший в серьезное ДТП, отменил все запланированные съемки в кино

Ему сделали операцию и в ближайшее время он будет восстанавливать здоровье
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Актер Горонок впервые рассказал о ДТП, в которое попал со своей матерью.Актер Горонок впервые рассказал о ДТП, в которое попал со своей матерью.
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Звезда фильмов Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Марк Горонок несколько дней назад попал в серьезное ДТП в пригороде Санкт-Петербурга. Автомобиль артиста на перекрестке протаранила «Волга», решившая проскочить на запрещающий сигнал светофора. Вместе с Марком в машине находилась его пожилая мама. Обоих пассажиров после аварии госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Актер в тот момент находился без сознания. Позже ему диагностировали двойной перелом руки, ушиб головы и ребер. Сегодня Марк сообщил некоторые подробности «Комсомольской правде» в Петербурге по телефону.

- Все болит, еще конечно. Мне сделали операцию на предплечье и на лучевой кости. Вчера только прошла вторая операция. Пока не знаю, что будет дальше, сегодня после перевязки, скажут. Врачи очень внимательно относятся. Моя огромная благодарность руководству, хирургам и вообще всем, кто здесь работает. Необходимое делается. Никаких денег с меня не требуют. Все операции и процедуры проводятся бесплатно.

- Зачем тогда в соцсетях вам собирают деньги на лечение?

- Это друзья мои, узнав о ситуации, решили между собой клич кинуть. А из этого вылезло черте что. Это утка. Я сегодня утром прочитал об этом и огорчился. Все не правда. Я ни у кого ничего не просил.

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Марк Горонок рассказал о самочувствии после ДПТ
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- Как себя чувствует ваша мама?

- Мама лежит в отдельной палате на вытяжке. У нее перелом таза. Очень тяжелая травма. Врачи пока не дают никаких прогнозов, покажет время. Все, что можно ей сделали, пластины вставили. Посмотрим. Я надеюсь, через неделю-две я отсюда выпишусь, а вот маме еще придется полежать.

Марк Горонок, также сообщил, что творческие проекты, запланированные на осень - это и съемки в кино и концертные программы в России и за рубежом - теперь отодвинулись на неопределенный срок. Артисту надо восстанавливаться и приходить в себя, но он верит, что все будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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