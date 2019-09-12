«Все будет хорошо»: Актер Марк Горонок, попавший в серьезное ДТП, отменил все запланированные съемки в кино

Звезда фильмов Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Марк Горонок несколько дней назад попал в серьезное ДТП в пригороде Санкт-Петербурга. Автомобиль артиста на перекрестке протаранила «Волга», решившая проскочить на запрещающий сигнал светофора. Вместе с Марком в машине находилась его пожилая мама. Обоих пассажиров после аварии госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Актер в тот момент находился без сознания. Позже ему диагностировали двойной перелом руки, ушиб головы и ребер. Сегодня Марк сообщил некоторые подробности «Комсомольской правде» в Петербурге по телефону.

- Все болит, еще конечно. Мне сделали операцию на предплечье и на лучевой кости. Вчера только прошла вторая операция. Пока не знаю, что будет дальше, сегодня после перевязки, скажут. Врачи очень внимательно относятся. Моя огромная благодарность руководству, хирургам и вообще всем, кто здесь работает. Необходимое делается. Никаких денег с меня не требуют. Все операции и процедуры проводятся бесплатно.

- Зачем тогда в соцсетях вам собирают деньги на лечение?

- Это друзья мои, узнав о ситуации, решили между собой клич кинуть. А из этого вылезло черте что. Это утка. Я сегодня утром прочитал об этом и огорчился. Все не правда. Я ни у кого ничего не просил.

markgoronok Марк Горонок рассказал о самочувствии после ДПТ

- Как себя чувствует ваша мама?

- Мама лежит в отдельной палате на вытяжке. У нее перелом таза. Очень тяжелая травма. Врачи пока не дают никаких прогнозов, покажет время. Все, что можно ей сделали, пластины вставили. Посмотрим. Я надеюсь, через неделю-две я отсюда выпишусь, а вот маме еще придется полежать.

Марк Горонок, также сообщил, что творческие проекты, запланированные на осень - это и съемки в кино и концертные программы в России и за рубежом - теперь отодвинулись на неопределенный срок. Артисту надо восстанавливаться и приходить в себя, но он верит, что все будет хорошо.