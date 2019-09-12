«Плати полмиллиона или тебя убьют в тюрьме»: Два бизнесмена избили пенсионера за плохую работу, а потом посадили его на 6 лет

В Петербурге в больницу доставили 72-летнего пенсионера Сергея Ничепорчука. Ветеран авиации был в бегах и находился в федеральном розыске. Но накануне мужчина попытался свести счеты с жизнью, как он сам выразился, из-за «позора» после приговора суда.

При этом еще два года назад пенсионер жил счастливо. Сын Сергея - архитектор в Петербурге, дочь – бухгалтер. Жена Галина – пенсионер, всю свою жизнь посвятила работе медсестрой в детском саду. Сам Ничепорчук в прошлом 20 лет был пилотом на пассажирских самолетах. Позже преподавал в ДОСААФ прыжки с парашютом. На пенсии занялся пошивом национальной обуви в Бурятии - это деятельность и стала для мужчины роковой.

Раньше Сергей (справа) был пилотом пассажирского самолета

- Папа работал на двух бизнесменов в Бурятии, - рассказала «КП-Петербург» дочь Сергея Наталья. – Им не понравилась его работа, и однажды они приехали к нему домой на разборки. В итоге двое 40-летних мужиков жестоко избили моего 70-летнего отца прямо возле дома. Достали нож и сами порезали себя. А потом написали заявление на моего же отца, что тот пытался их убить.

К слову, в руках пенсионера действительно был нож в момент нападения. Но, по словам родственников, на нем не было даже крови. Правда, на суде адвокат Ничепорчука признал, что пенсионер нанес удар, но без умысла на убийство.

Сами же коммерсанты утверждают обратное. В итоге и силовики встали на их сторону.

- Там все было подтасовано, - считает Наталья. - Даже разбираться никто не стал. Он сам подписал признание, потому что его пообещали отпустить. Он был без очков и не понимал, что он подписывает в полиции Улан-Удэ. Там беспредел вообще. Он валялся на земле. Весь синий, как изолента, был от побоев. Мы писали встречное заявление, но его даже не стали рассматривать.

Пенсионера теперь ждет 6 лет колонии

На пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- Бизнесмены эти просили полмиллиона, чтобы заявление забрать, - вздыхает Наталья. – Говорили: «Иначе в тюрьму посадим, а тебя там убьют, жить ты не будешь». Но откуда у нас такие деньги? Естественно, мы не заплатили.

В итоге суд, рассмотрев материалы, приговорил Сергея к шести годам колонии.

- Там у них были какие-то царапины, откуда покушение на убийство? – недоумевает дочь пенсионера. – Уже через неделю пострадавший был в Таиланде. Его жизни ничего не угрожало. Но виноватым сделали именно моего отца. Мы пытались оспорить решение суда во всех инстанциях. Но нас даже слушать не стали.

Пенсионер в итоге ударился в бега. Но долго скрываться не смог. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Если Сергей выживет, его ждет шесть лет колонии.