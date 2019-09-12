2019-09-12T14:58:23+03:00
Общество

Росстат: Самые недолговечные браки России заключают в Ленобласти

А чаще всего россияне женятся в Санкт-Петербурге
Анна ПОСЛЯНОВА
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По частоте визитов к алтарю Ленобласть стала первой с конца, разделив это место с Калмыкией.По частоте визитов к алтарю Ленобласть стала первой с конца, разделив это место с Калмыкией.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Брачной статистикой поделился Росстат. Как подсчитали специалисты, с января по июль этого года каждая тысяча россиян заключила 5,2 брака и развелась 3,2 раза. Интересно то, что самым неудачным для походов под венец регионом страны стала Ленобласть.

В Ленинградской области распадается 888,6 брака из тысячи. Второе место по этому печальному для демографии показателю занимает Сахалин (877,5 развода на тысячу браков), Ненецкий автономный округ (855,9 развода), Карелия (812,9 развода) и Белгород (779,1 развода). Пятерка «разведенок» во главе с Ленобластью обошла и коэффициент Северо-Запада (641,8 развода на тысячу браков), и Москву (584,2) с Московской областью (635,5), и Россию в целом (621 развод на тысячу браков).

А вот самыми крепкими брачными узами отличились Чечня (146,7 развода на тысячу браков), Ингушетия (197,3), Тыва (251,4), Дагестан (277,8) и Алания (487,8).

К счастью для института семьи, общий тренд по России – снижение числа разводов. Еще в прошлом году россияне разводились чаще (распадались каждые 705 браков из тысячи). В Петербурге на развод в 2018-ом подали 568 пар из тысячи (в этом году – 561), а Ленобласть и вовсе прыгнула выше головы, расторгав по 1028 браков из тысячи.

Теперь разводиться в Петербурге стали реже на 16,3 процента (4,9 развода на тысячу человек), в Ленобласти – на 26,2 процента (4,2 развода на тысячу жителей). Правда, и скреплять отношения штампом в паспорте желающих все меньше: в городе на Неве в этом году заключают 8,5 брака на тысячу человек (это меньше, чем в прошлом году, на 14,1 процента), в соседнем регионе каждая тысяча жителей играет 4,1 свадьбы (меньше, чем в 2018-ом, на 14,6 процента).

Любопытно, что, в противовес «соседу», Петербург стал первым в стране по количеству заключенных браков. В пятерке самых свадебных регионов России – Севастополь (6,7 свадьбы на тысячу жителей), Камчатка (6,5), Югра (6,4) и Калининград (6,2). А вот Ленобласть по частоте визитов к алтарю стала первой с конца (3,5 брака на тысячу жителей), разделив это место с Калмыкией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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