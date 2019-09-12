2019-09-12T15:20:13+03:00
Дом. Семья

«На тельце нет живого места»: В Петербурге ищут дом мини-пигу, которого чуть не загрызли собаки на притравочной станции

Поросенка четырежды бросили хозяева
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Поросенок оказался на улице. Фото: vk.com/lion793.Поросенок оказался на улице. Фото: vk.com/lion793.
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В Петербурге жители спасают мини-пига, едва не погибшего из-за безответственности хозяев. Душераздирающую историю рассказала петербурженка Елена Зайченко. Символ года оказался на улице, когда владельцы поняли, что не могут совладать с «милой маленькой свинкой».

- Первые хозяева не смогли ее полюбить, - сетует Елена. - Во второй семье свинка не подружилась с собаками, в третьей - та же история. Из четвертой семьи сбежала сама, видимо, не от хорошей жизни.

Поросенку ищут хозяев. Фото: vk.com/lion793.

Поросенку ищут хозяев. Фото: vk.com/lion793.

В итоге животное оказалось на улице. По словам Елены, спустя две недели на свинку обратили внимание сотрудники притравочной станции. Они занимаются подготовкой неопытных псов к охоте. Зверей, которые попадают к ним в руки, специалисты используют в качестве "тренировочного материала".

- Вызволить ее оттуда нам было очень трудно, но все-таки удалось, - вспоминает женщина. - Что поросенку пришлось там пережить - лучше об этом не думать. От укусов на тельце нет живого места.

На боках малыша остались глубокие раны, а сам он лишился хвоста. Но, несмотря на предательство четверых хозяев, свинка продолжает тянуться к людям. Елена надеется, что после пережитых испытаний, поросенок все же найдет себе семью.

Животное пошло на поправку. Фото: vk.com/lion793.

Животное пошло на поправку. Фото: vk.com/lion793.

- Она очень ласковая, ручная и добрая, - уверяет женщина.

Оставить животное себе она не может. Дома у нее живут десятилетний свин, переживший инфаркт, и две крупные собаки: неаполитанский мастиф и метис южно-африканского бурбуля. С ними отношения у хрюшки, по понятным причинам, не ладятся.

- Все содержатся в данный момент по разным помещениям, - говорит Елена. – Она сейчас проживает в собачьей будке, так как делить комнату больше не может ни с кем. Но через неделю-две начнутся холода.

Оставить животное в будке нельзя из-за холодов. Фото: vk.com/lion793.

Оставить животное в будке нельзя из-за холодов. Фото: vk.com/lion793.

Сейчас животное весит около 20 килограммов. И это в десять месяцев. Хозяину нужно быть готовым, что вскоре свинка увеличиться в размерах. По словам заводчиков, мини-пиги растут до пяти лет. Средний вес – 60-80 килограммов.

- Мы не ищем временных хозяев и передержку, ведь четыре дома у хрюши уже было, - вздхыает женщина. - Мы надеемся на чудо, ведь чудеса случаются. Может быть, кто-то захочет подарить постоянный дом отважному существу, прошедшему ад и не разучившемуся любить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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