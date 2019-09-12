2019-09-12T17:12:49+03:00
Звезды

Фотографии революционерки Тины Модотти впервые покажут в Петербурге

На выставке в «Росфото» соберут семьдесят работ мексиканской фотохудожницы
Анна ПОСЛЯНОВА
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Женщина с горшком. Мехико, ок. 1926.Женщина с горшком. Мехико, ок. 1926.Фото: Предоставлено организаторами
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Снимки мексиканской фотохудожницы Тины Модотти покажут петербуржцам в рамках Международного форума «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность». Организаторы выставки – Институт Латинской Америки РАН, Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге, Российский государственный архив социально-политической истории, «Росфото» и галерея Бильдервельт Рейнхарда Шульца.

Модотти – актриса, модель, активистка, революционерка – одна из интереснейших неизвестных фотографов двадцатого века. Ее образ, в котором слились искусство, любовь и революция, окутан мистикой, а ее творчество привлекает исследователей, коллекционеров и писателей.

Патронташ, кукурузный початок и серп. Мехико. 1927. Фото: Предоставлено организаторами

Патронташ, кукурузный початок и серп. Мехико. 1927.Фото: Предоставлено организаторами

Детство Модотти прошло в Италии и Австрии, а в шестнадцать она уехала вслед за отцом в Америку. Сначала работала на фабрике, а затем вышла замуж и стала сниматься в кино. В Мексике началась и ее фотографическая карьера. Продлилась она всего семь лет, но за этот срок Модотти успела достигнуть высот мастерства и поймать в объектив дух времени.

– Она одной из первых начала снимать представительниц матриархальной культуры уникального для Мексики анклава – региона Теуантепек, чьи наряды носила Фрида Кало, – рассказывают организаторы. – Ее снимки мексиканских крестьян и ацтекских мадонн обошли обложки международных журналов. В 1920-е годы в Мексике Тина оказалась единственной женщиной в патриархальном мире художников и революционеров. Она добилась их признания и уважения и подавала пример для юных художниц, в том числе Фриды и Лолы Альварес Браво.

Руки кукловода (Лу Бунин). Мехико. 1929. Фото: Предоставлено организаторами

Руки кукловода (Лу Бунин). Мехико. 1929.Фото: Предоставлено организаторами

Когда Модотти депортировали из страны под предлогом сфабрикованного дела о покушении на мексиканского президента Ортиса Рубио, она оставила фотоискусство. В Москве Модотти стала вести активную политическую жизнь, участвовала в секретных партийных миссиях в Европе, помогала республиканцам в испанской гражданской войне в качестве медсестры, журналистки и советского референта.

Модотти часто видели в роли музы, модели и femmefatale. Ее любовниками были американский поэт и художник Робо де Ричи, классик американского фотомодернизма Эдвард Уэстон, мексиканские муралисты Диего Ривера и Хавьер Герреро, основатель компартии Кубы Хулио Антонио Мельи, командир Пятого полка в Испании Витторио Видали. Но на волне феминизма ее творчество заняло самостоятельное место. Первая в России выставка фотографий Модотти с успехом прошла в 1999 году в Москве.

Владимир Маяковский (слева) и Франциско Морено (справа). Мексика. 1925. Фото: Предоставлено организаторами

Владимир Маяковский (слева) и Франциско Морено (справа). Мексика. 1925.Фото: Предоставлено организаторами

Петербург увидит знаковые работы фотохудожницы впервые. На выставке представят семьдесят снимков. Хотя многие страницы жизни Модотти до сих пор скрывают архивы спецслужб, в экспозиции покажут документы, рассказывающие о ее политических контактах с Коллонтай, Маяковским, Эйзенштейном, Стасовой.

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Парадный корпус, 3 этаж

Когда: 20 сентября – 17 ноября

Режим работы: пн, ср, сб, вс – 11:00-19:00; вт, чт, пт – 12:00-21:00

Вход: 150 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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