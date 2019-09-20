2019-09-20T11:28:31+03:00
Общество

Адреса, где безопасно заправляют и обменивают газовые баллоны в Петербурге

Алена ЧИЧИГИНА
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КОНКРЕТНО

Адреса, где безопасно заправляют и обменивают газовые баллоны объемом 5, 12, 27 и 50 л и освидетельствуют баллоны 5, 12 и 27 л:

Пушкин, Новодеревенская улица, 5. Режим работы: пн. - вс. с 08.00 до 20.00

Петергоф, Средняя улица, 4. Режим работы: вт. - пт. с 09.15 до 18.00, сб. с 09.15 до 15.30

Зеленогорск, Выборгская улица, 1. Режим работы: пн. - вс. с 08.00 до 20.00

Лисий Нос, Морской проспект, 32. Режим работы: вт. - пт. с 09.15 до 18.00, сб. с 09.15 до 15.30.

Городской пункт освидетельствования газовых баллонов 5, 12, 27 и 50 л:

Стрельна, Заводская дорога, 3. Режим работы: вт. - пт. с 09.15 до 18.00, сб. 09.15 до 15.30.

На Полюстровском проспекте, 77, открыт городской пункт продажи и обмена. Там можно сдать пустые 50-литровые баллоны и получить взамен наполненные. Ну или купить новые, заправленные объемом 5, 12, 27 и 50 литров. Режим работы: вт. - пт. с 09.00 до 18.00, сб. с 08.00 до 14.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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