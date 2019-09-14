«Скурю сигаретку у памятника Достоевскому»: Удо Кир прилетел в Петербург на кинофестиваль

Американский актер немецкого происхождения Удо Кир известен зрителям по ролям в таких картинах, как «Печать дьявола», «Тело для Франкенштейна», «Блэйд», «Армагеддон», «Догвиль», «Рассекая волны» и другим. В Петербурге он представит новый фильм со своим участием «Раскрашенная птица». Но до этого артист произведет полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, ознаменовав начало киносеансов. Кир также будет судить конкурсную программу.

- Удо, вы ведь не в первый раз будете сидеть в жюри кинофорума в России?

- Не в первый. Я был членом жюри и в Москве и на «Кинотавре» в Сочи. Теперь приехал в Санкт-Петербург. Очень хочу посмотреть город и посмотреть кино. Из окна гостиницы «Астория», где я живу, виден купол Исаакиевского собора. Боже, какое золото, какая роскошь… Очень хочу посетить Эрмитаж. Будет глупо, если приеду домой и на вопрос, видел ли я Эрмитаж, отвечу, что не видел.

- У нас еще много всего интересного.

- Да, я информирован. Всегда мечтал сыграть в каком-нибудь фильме по Достоевскому. Поэтому обязательно посещу музей Достоевского. И скурю сигаретку у его памятника, ну как будто бы я курю…

- В вашей фильмографии более 250 фильмов. Какие считаете важными?

- Скажу так, сто фильмов откровенно плохие. Еще пятьдесят можно посмотреть с бокалом вина, и еще сто - хорошие. Я никогда ни к кому не просился, режиссеры сами находили меня. Мне везло.

- У вас в копилке много отрицательных персонажей.

- Да, я сыграл уже не только самого дьявола, но и даже его ребенка, так сказать, исчадие. С удовольствием сыграл бы и булгаковского Воланда в изящном костюме и с большим котом. Дьявол - это ангел, которому в какой момент стал скучно.

- Ваше немецкое происхождение как-то влияет на роли?

- Я живу в Америке более 25 лет. И, конечно, в основном меня называют Гансом. Это предполагает, что я должен играть нацистов. Но ни одного серьезного нациста мне не досталось. Четыре раза сыграл Адольфа Гитлера, но это были комедийные картины. И каждый раз, работая над образом, вспоминал фильм «Диктатор» Чарли Чаплина. Помогало. Изображать злодеев на экране интереснее, чем хороших парней. Добро имеет пределы. Зло - нет. Но для того, чтобы правильно сыграть злодея, нужно быть хорошим человеком. Я неплохой.

- Картину, которую вы будете представлять в Петербурге «Раскрашенная птица» уже прошла проверку на Венецианском фестивале. Но некоторые зрители уходили с кинопоказа, не смогли выдержать жесткую натуралистичность. Как вы к этому относитесь?

- Однако финал «Раскрашенной птицы» был встречен 11-минутной овацией зрителей и прессы. Дело в том, что эта картина о Второй мировой войне. О страданиях и переживаниях мальчика, оказавшегося в горниле испытаний. Все основано на документальных событиях. Этот фильм оказался для меня важнее, чем для всех остальных из съемочной группы. Потому что я родился в разрушенном Кельне в конце войны. И мое детство было очень похоже на детство этого мальчика. У меня там небольшая роль. Я играю очень ревнивого солдата: в сцене моя жена заигрывает под столом с моим помощником. В какой-то момент я переворачиваю стол, прижимаю помощника к стене и ложкой выковыриваю ему глаза. Возможно, это и стало причиной, по которой некоторые зрители покинули зал. Картина черно-белая об очень важных темах для новых поколений. Невозможно, к сожалению, достоверно показать ужасы войны без документального подхода, без натуралистичности. Я работал в фильмах Ларса Фон Триера. Его работы кто-то любит, а кто-то ненавидит. Мне лично нравятся ленты, которые затрагивают острые политические и социальные темы.

- Как работалось с Ларсом Фон Триером? Про его методику ходят легенды.

- Его любимая фраза на площадке, обращенная к актерам: «Не играть!». Он добивается естественного существования артистов в кадре. Я помню на съемках картины «Рассекая волны», я спросил у него, можно ли мне в кадре пить пиво, почесываться? Он сказал, конечно. И мы довольно быстро все сняли. Похожая ситуация была, на съемках «Танцующей в темноте» с певицей Бьорк. Режиссер просто задал нам направление мыслей и попросил оставаться естественными. Несколько сцен мы сняли с одного дубля. Такая у него методика. Вообще он мощный режиссер, с ним мечтают работать многие актеры.

- Вы преподаете актерское мастерство. Что самое главное в обучении студентов?

- Я набираю не более семи человек. Семь для меня счастливое число. Потому что я родился 14-го. В следующем месяце буду праздновать свое 75-летие. Главное, чему они должны научиться - видеть. В какое-бы место не попали, должны увидеть вокруг себя максимум. После того, как этот этап пройден, мы снимаем небольшой фильм.

- Где вы храните свои многочисленные награды?

- В туалете. Люди, которые ко мне приходят, рано или поздно посещают туалет и возвращаются оттуда удивленными.