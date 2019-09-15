В пятницу, 13-е, в Архангельске установили дорожный знак со смертью с косой

Костлявую заметили поздним вечером пятницы, 13-го сентября, на улицах Архангельска. Дорожный знак в виде скелета в черном балахоне, который держит косу в одной руке и ограничение скорости до шестидесяти километров в час в другой, под покровом ночи установили на Ленинградском проспекте.

Идейный вдохновитель креативного дорожного знака – администрация Архангельска. На работу художника, материалы, изготовление, доставку и установку смерти из городского бюджета потратили 94 тысячи рублей.

– Такую фигуру невозможно не заметить на дороге, – пояснили свое решение чиновники. – Ее задача – напоминать автомобилистам о бесценности жизни. Дорожное полотно на проспекте отремонтировано, и у многих возникает соблазн как следует разогнаться. Не делайте этого! Цените жизнь!

Чиновники парируют: «стандартные меры, судя по количеству ДТП, не впечатляют». Фото: Пресс-служба администрации МО «Город Архангельск»

Зловещая фигура в балахоне вызвала неоднозначную реакцию жителей. Да, аварий на Ленинградском действительно много, порой со смертельным исходом. Вот только решить проблему такими «мотиваторами» получится, уверяют автомобилисты, едва ли. Зато стоит инфернальный знак прямо напротив торгового комплекса, большая часть посетителей которого – родители с детьми.

– У меня ребенок испугается, если такое увидит! – написала в соцсетях жительница Архангельска Ирина. – Еще и присниться может. Пожалуй, не поедем туда больше за покупками...

Но чиновники парируют: «стандартные меры, судя по количеству ДТП, не впечатляют». Властям уже предложили продолжит загробную тематику. Например, поставить перед администрацией «виселицу с чучелом покойника, а на грудь ему повесить табличку с надписью, призывающей трудиться на благо народа».