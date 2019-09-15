Из-за шторма в Петербурге закрыли створки дамбы

Северная столица в очередной раз спряталась за створками дамбы. Порывистый ветер, который разогнался сегодня, 15 сентября, до восемнадцати метров в секунду и, вкупе с дождем, нагнал в Петербург воду, заставил город остановить движение судов и закрыть судопропускные сооружения.

– В 13:00, когда уровень воды приблизился к опасной отметке 160 сантиметров над нулем Кронштадтского футштока, провели сбор оперативного персонала, в 14.00 началась работа по подготовке к закрытию всех затворов, – сообщают в Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга.

В 16:17 начали маневрировать затворами, а движение по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановили. При этом автомобилистам маневры на дамбе не помешали: они могут спокойно пользоваться участками кольцевой, которые проходят по насыпям и подводным тоннелям.

– В 16:57 затворы Комплекса защитных сооружений на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива.

Когда дамбу откроют, зависит от стихии. Важно то, что спрятаться за «плотиной» надолго Петербургу нельзя: если закрыть водопропускные и створы совсем, то Нева, текущая в сторону залива, сама затопит город и без всяких штормов. А потому в промежутках волн со стороны Финского дамбу придется периодически открывать, чтобы выпустить невскую воду.

– По данным на 17:30, уровень воды по гидропосту «Горный институт» превышает ноль Кронштадтского футштока на 98 сантиметров, по Финскому заливу – на 114 сантиметров, – отмечают спасатели.

Из набережных реки и каналы выйдут в случае, если уровень воды превысит 160 сантиметров. Но такого, конечно, постараются не допустить.

Правда, и стихия сдаваться не намерена. По данным специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, за воскресенье и ночь на понедельник на город выпадет до трети месячной нормы осадков (норма сентября – 69 миллиметров). Дожди обещают и завтра, и послезавтра.