Старпом и его команда: Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой

Обычный петербургский кот стал волком. Морским. Уже 13 лет американский экзот Матрос несет несменную вахту на теплоходе «Николай Чернышевский», курсирующем между двумя столицами. За это время хвостатый вырастил себе надежную команду. Теперь с ним служат еще двое – Боцман и Юнга.

Матрос заслужил любовь и уважение коллег.Фото: Олег ЗОЛОТО

ВЫДАЛИ ТЕЛЬНЯШКУ И БЕСКОЗЫРКУ

Матрос попал на борт маленьким котенком. Его принес капитан «Чернышевского» - Владимир. Фамилия у него говорящая – Котин. Командир теплохода отважился завести питомца и не смог пройти мимо пушистого комочка.

- Такой маленький, невзрачный, худенький. Их было два совершенно одинаковых, - вспоминает Владимир. – Но выбрал этого, не прогадал.

Матрос был крохотным и беззащитным. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Усатого официально приняли в команду и выдали соответствующую форму: тельняшку, бескозырку и морской аксессуар - спасательный круг. Малыш быстро освоился на теплоходе. Исследовал все уголки в рубке и без труда разобрался с панелями управления – облюбовал главный пульт. Уже тогда у него были капитанские замашки. Матрос бесстрашно выходил на палубу и осматривал владения. Один из таких рейдов закончился посещением ветеринара.

- В первый год он сорвался, упал за борт. Мы вплотную стояли к другому теплоходу. Он жестко приземлился на главную палубу. Пролетел метров десять. Так сильно ушибся, сломал себе клык.

Матрос контролирует, чтобы все системы были в норме.Фото: Олег ЗОЛОТО

СПАС НАЧАЛЬНИКА

Спустя шесть лет Матрос сделал большой прыжок по карьерной лестнице. Из рядового служащего его повысили в старпомы. Сестра Владимира сшила ему форму по особому заказу - китель, рубашечка, галстук, фуражка сели идеально. Хлопот у заместителя командира прибавилось, поэтому кошачья команда разрослась. Сначала появился Боцман.

Боцман всегда начеку.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Они когда маленькие были, Матрос о них заботился, контролировал, - вспоминает капитан. – Боцман вообще самый хороший кот. Ласковый, спокойный. Его поэтому обижают часто. Сейчас они со старшим ссорятся. Видимо борются за место в рубке.

Однажды Боцман спас Матросу жизнь. Во время стоянки в Москве на старпома напали вороны. Будучи талантливым охотником на птиц и бабочек, он с легкостью отбил начальника от стаи.

В напряженном графике всегда есть время на сон.Фото: Олег ЗОЛОТО

Третий член пушистой команды – Юнга - взошел на борт около года назад. Он самый беспокойный и задиристый. Постоянно провоцирует усатых наставников и просит с ним поиграть. Старпому, естественно, не до таких глупостей. Юнга, как и Матрос, экзот – с такой же приплюснутой мордочкой. Взяли его, когда помощник капитана сильно заболел.

Юнга любит позировать перед камерой.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Полтора года назад у Матроса обнаружили злокачественную опухоль. Мы сделали операцию, но врачи сказали, что ему нужна химиотерапия, - вздыхает глава экипажа. – Мы решили его не мучить. Появился Юнга. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Операция помогла. Вовремя, видимо, вырезали.

Троица стала талисманом теплохода.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗВЕЗДЫ СОЦСЕТЕЙ

О русских котах, которые бороздят морские просторы, знают во всем мире. Теплоход перевозит иностранных туристов. Во время круиза пассажиры заглядывают с экскурсией в рубку. Реакция всегда одинаковая: умиление и восторг. Мурлыки покорили американцев, шведов, австралийцев.

Для котов капитанская рубка стала домом.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Они заходят и думают, что это куклы лежат. Думают, что игрушки, - довольно потирает руки капитан. - Кружат над ними с телефонами полтора часа. Прилетали к нам даже из Японии, снимали фильм.

Боцман появился на борту 6 лет назад.Фото: Олег ЗОЛОТО

Живут четвероногие по строгому графику. С часу до четырех у компании дневной сон. Члены экипажа стараются их в это время не беспокоить. Мало ли. На вахту троица заступает ночью. Самое почетное место в рубке – капитанское кресло – занимает Матрос. Поэтому во время хода Владимиру приходится стоять.

Старпом следит за порядком на палубе.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Не могу же я его потревожить, - разводит руками Котин. - Боцман спит на карте и на пульте. Маленький – самый хитрый. Чтобы он лег на пульт, ему нужно постелить одеялко. Иначе он уйдет спать в каюту, на подушку.

Остальные коты рабочее место покидают редко. Оставить пост Матросу не позволяет чувство долга. Однажды его вынесли на берег, погулять по травке. Через считанные секунды он уже скакал по палубе.

Хобби Боцмана - охота на птиц и бабочек.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Рубка для них – это все, - говорит Владимир. - Когда в октябре завершается навигация, мы идем в затон на зимовку в Нижнем Новгороде. Теплоход на базе, а мы – дома. Они очень грустят, скучают.

Раньше Матрос часто ходил в круге. Теперь тот стал маловат.Фото: Олег ЗОЛОТО

Питается троица кормом и консервами, несколько раз в год у них обязательный прием у парикмахера-стилиста. Такой поход капитану обходится по 2200 рублей на каждого. К стереотипам о том, что у моряка в каждом порту по жене, коты относятся снисходительно. У этих на уме только работа.