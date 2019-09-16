Найти место по призванию никогда не поздно

Люди нечасто выбирают работу в социальной сфере «по зову души», но Светлана Валентиновна Шипулина поступила именно так, хотя у женщины была возможность устроиться на другую, возможно, более престижную работу, ведь за плечами высшее экономико-математическое образование и многолетний опыт работы в разных организациях.

- Социальная работа мне всегда была ближе по духу и по сердцу, мне нравится общаться с людьми и помогать им, - говорит петербурженка.

- Но так получилось, что я всегда трудилась где- то рядом - долгое время была специалистом по трудоустройству. В какой-то момент возник вопрос: а почему бы не поменять работу? Светлана Валентиновна знала, что в городском Центре занятости населения можно переобучиться или получить новую профессию.

Оставив прежнюю работу, женщина получила статус безработной. Профориентационное тестирование, тренинги и беседы с психологом показали, что предрасположенность к профессии есть. И психолог Центра занятости предложила курсы «Специалист по социальной работе». Цель таких курсов не просто обучить безработного новым навыкам, а дать профессию, действительно востребованную на рынке труда города, чтобы человек как можно скорее получил работу.

Почти сразу же после обучения женщина устроилась в Центр организации социального обслуживания. - Наша задача - составить для человека, который обратился за помощью, индивидуальную программу предоставления социальных услуг в соответствии с его потребностями. Дать ему всю информацию о том, куда и с какими документами ему нужно обратиться. Если сам гражданин прийти к нам не может, мы выезжаем на дом и там составляем для него программу, - рассказывает Светлана Шипулина.

Начальство новым работником довольно: «Все схватывает на лету». Отношения с коллегами сложились хорошие, а сама Светлана Валентиновна признается, что наконец- то, спустя годы, работает по истинному призванию и очень счастлива. Хотя ситуации бывают разные и работнику социальной сферы часто приходится делить со своими подопечными не только радость преодоления трудностей, но и печаль.

- Помощь - это важно, но не самое главное. Если человек сам не хочет исправить жизненную ситуацию, то он постоянно будет сталкиваться с проблемами, - рассуждает женщина. - Я говорю об этом с людьми - некоторые прислушиваются. И это очень радует и вдохновляет!

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