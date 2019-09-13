Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду

Для того чтобы адаптация прошла легко, надо максимально заинтересовать ребенка. Помогает в этом не только грамотная работа и профессионализм воспитателей, но и возможности детского сада: бассейн, залы для физкультуры и хореографии, различные помещения для дополнительных занятий и просторные детские площадки. Советами по адаптации делится Татьяна Михайлова, заведующая детским садом № 9 Выборгского района, который расположен в ЖК «Северная долина».

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Простым языком рассказывайте ребенку, что такое детский сад и зачем он нужен. Чаще говорите о том, как много интересного в саду, тем более что это правда, особенно если речь идет о современных детских учреждениях в новых районах. Так, например, в садике в ЖК «Северная долина» для ребятишек построили классные игровые площадки, стадион, бассейн, залы для кружков и многое другое.

В садике для ребят есть бассейн.Фото: Олег БЕЛОВ

Приучайте ребенка к садику постепенно. Сначала покажите яркую площадку для игр. Затем вместе придите и посмотрите группу и шкафчик, познакомьте малыша с воспитателем.

- Не пытайтесь резко менять привычки ребенка. Например, если он еще не умеет есть вилкой, не нужно пытаться быстро этому научить - для психики малыша будет только хуже. Родителям нужно быть максимально терпеливыми и доброжелательными,- говорит Татьяна Михайлова. Специалисты рекомендуют отдавать ребенка под присмотр воспитателей сначала на полдня. Но ориентироваться в первую очередь надо на самочувствие и состояние малыша.

В детском саду № 9 Выборгского района есть специально оборудованные залы для физкультуры.Фото: Олег БЕЛОВ

«КУСОЧЕК» ДОМА

Дайте крохе в детский садик его любимую игрушку или подушку, тогда малыш будет чувствовать себя увереннее и спокойнее, ведь с ним будет «кусочек» его дома.

- Со временем дети привыкают к садику, ведь там действительно интересно! Например, в нашем детском саду есть специально оборудованные залы для физкультуры и занятий музыкой, есть бассейн, песочница с кинетическим песком и подсветкой, кабинеты психолога и логопеда, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. А спортивные и игровые площадки на улице помогают делать прогулку не только полезной, но и интересной, - говорит Татьяна Михайлова.

Обязательно спрашивайте малыша, как прошел его день, понравилось ли плавать в бассейне и чем запомнились занятия в группе и кружках. Сами участвуйте в жизни садика!

- Мы проводим для родителей и детей вечерние мастер- классы, на которых занимаемся творчеством и показываем, как можно разнообразить вечер с ребенком. И детям интересно заниматься, и родители получают от воспитателей полезную информацию, - продолжает Татьяна Михайлова.

Современное оснащение групп позволяет организовать разные виды деятельности, которые стимулируют познавательную и творческую активность у детей.Фото: Олег БЕЛОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна МИХАЙЛОВА, заведующая детским садом № 9 Выборгского района:

- Чем лучше оснащен детский сад, тем в нем интереснее. Современное оборудование позволяет организовать разные виды деятельности, которые стимулируют познавательную и творческую активность у детей. Это важно. Но еще важнее наличие в детском дошкольном учреждении квалифицированных кадров, которые помогут пережить непростой период адаптации и детям и родителям. Наши воспитатели очень хорошо знают о периодах адаптации, особенностях протекания каждого периода, владеют разными приемами установления эмоционального контакта с детьми. Привыкание к детскому саду - период непростой, но он обязательно пройдет. Главное - сохранять позитивный настрой и доверять персоналу учреждения.

СПРАВКА «КП»

В начале сентября в жилом районе «Северная долина» открылись шестой детский сад на 220 мест и третья школа на 825 учеников. Всего на территории района появится двенадцать детских садов.

В современных детских садах оборудованы:

- группы для воспитанников раннего, младшего и старшего дошкольного возраста

- залы для гимнастических и музыкальных занятий

- бассейн

- кабинеты психолога и логопеда

- помещения для проведения дополнительных занятий, кухня- столовая, медицинский кабинет. На территории детских садов расположены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки.