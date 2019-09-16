Ночные автобусы в Петербурге могут стать ежедневными

В Санкт-Петербурге ночные автобусы могут стать ежедневными. Такая идея на повестке дня сейчас стоит в комитете по транспорту Северной столицы. На данный момент ночью автобусы развозят петербуржцев по маршрутам линий метро только по выходным дням. Однако возможно, что вскоре добраться из одной точки города в другую после полуночи на общественном транспорте можно будет и на буднях.

- Зачем нужен общественный транспорт ночью? В первую очередь, чтобы люди могли перемещаться по городу круглые сутки, ведь город не вымирает по ночам. Нет необходимости садиться ночью за руль, скажем, после гостей, если есть комфортный и быстрый способ доехать домой на общественном транспорте. Или приезжать на вокзал за несколько часов до отправления поезда только потому что на такси с багажом ехать накладно, - прокомментировали инициативу в «Питертранспорт».

С конца августа комитет по транспорту, СПб ГКУ «Организатор перевозок» и «Питертранспорт» запустили совместный опрос жителей города на Неве, для того, чтобы определить, пользуются ли петербуржцы ночными автобусами, а также, будут ли они актуальны каждый день.

Сейчас маршруты ночных автобусов в Петербурге повторяют линия метрополитена и работают в период навигации: с 30 апреля по 15 ноября по выходным и праздничным дням. Исключение составляют те дни, в которые станции метро работают круглосуточно. Проезд стоит как и в дневное время – 40 рублей. Маршруты работают с учетом графика разводки мостов с 00:00 до 06:00 с интервалом движения 30 минут.