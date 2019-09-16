Небесное тело, похожее на падающий метеорит, заметили в небе над Петербургом

Накануне поздно вечером в воскресенье, 15 сентября, жители Санкт-Петербурга заметили светящееся падающее небесное тело. Неопознанный предмет виден был со стороны юго-запада на Кольцевой автомобильной дороге в 23:23 часов и летел по направлению на северо-восток. Виднелся он в небе не очень долго: буквально несколько секунд большая вспышка пронеслась вниз. Очевидцы решили, что это метеорит. Момент падения неопознанного небесного предмета попал на камеру видеорегистратора.

- В Репино тоже вчера что-то типа такого было видно, только чуть пораньше, - поделились петербуржцы увиденным в сети.

Подобное небесное явление заметили местные жители около 20 вечера в районе Гатчины.

Однако скептически настроенные горожане не впечатлились кадрами, заявив, что это просто упавшая звезда и надо было не пугаться, а смело загадывать желание.

«Это НЛО», «Марс атакует», «Война Миров», «Луна упала», «Наверное, скоро драконы прилетят», стали шутить в комментариях к видео петербуржцы.

Один из осведомленных жителей города на Неве заявил, что это никакой не метеорит и не падающая звезда. А отражение преломленного света при пасмурной погоде, которое меняет позицию во время движения.

Надо отметить, что сообщений о падения небесного тела в Петербурге или области не было. Вероятнее всего яркая вспышка пролетела мимо Земли и продолжила дальше путешествие по космосу.