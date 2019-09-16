10 причин отправиться в Поморье

Очередной этап проекта «Открывая Серебряное ожерелье» был посвящен Архангельской области. Многие участники экспедиции были знакомы с этими краями разве что по сказам Бориса Шергина да описаниям Михаила Пришвина. Реальное Поморье удивило редким сочетанием современности и книжной старины, так что найти десять причин, чтобы отправиться в заповедник деревянной архитектуры и поморского фольклора, оказалось очень просто.

Перевоплотиться в мельника и напечь калиток

Лёкшмозеро, она же Морщихинская. У живописной деревни в Кенозерском парке, как и у многих других на Русском Севере, двойное название - официальное и старинное, более привычное местным жителям.

Впрочем, чтобы сойти в Поморье за своего, необязательно знать народные прозвища всех местных сел. Достаточно освоить местные ремесла. Например, как наши путешественники, научиться печь калитки - пирожки из ржаного теста.

- Была бы корова да курочка, а испечет и дурочка, - приговаривала мастерица Кенозерья, намекая на то, что из деревенских продуктов любой сотворит сытный обед.

Не умеешь калитки печь — значит, в Поморье не бывал Фото: Наталия Бешкарева.

Так и вышло: большую часть пирогов насытившиеся экипажи прихватили с собой, про запас. И отправились на один из самых живописных местных праздников - Освящение лошадей Фрола и Лавра. По улицам Лёкшмозера как ни в чем не бывало шли девки, наряженные в платки да сарафаны, одетые по моде XIX века парни да кони с вплетенными в гривы лентами. Пестро разодетый народ обошел с иконами местную церковь, искупал лошадей и закрутил-завертел старинные хороводы.

Один из самых живописных местных праздников - Освящение лошадей Фрола и Лавра Фото: Наталия Бешкарева.

Оторваться от этого веселья удалось только ради путешествия по Кенозерскому национальному парку. Увидеть его заповедные места как пешком, так и на лодках. Команда решила обойтись без гребцов и поработать веслами сама. Полтора часа неспешного плавания, и мы оказываемся у водяной мельницы XIX века. Вопреки представлениям, запустить ее оказалось проще простого. Стоило поднять задвижку, как струи воды побежали по желобам, завертелись жернова. Только вот к старинной мельнице больше полувека никто не привозил зерно. И блогер-мельник, перекрыв воду, вернул старинной постройке привычную тишину.

Слепить глиняного Полкана

Не пытайтесь покинуть Каргополь без фирменной игрушки этого города. За ваше знакомство с глиняным Полканом - получеловеком с телом пса, окладистой бородой, при орденах и эполетах - в Поморье вас сразу зауважают. А для верности самобытную вещь можно изготовить самим под присмотром прославленного мастера Валентина Шевелева. Художник научит, как несколькими умелыми движениями из «каргопольского шоколада», так он называет глину, сделать простую лошадку.

Глиняный Полкан - фирменная игрушка Каргополя Фото: Наталия Бешкарева.

Жители Каргополя - мастера не только из глины лепить, но и печь фирменные тонкие пирожки под названием кончики. Команде проекта удалось их не только поесть, но и приготовить. Кстати, это оказалось не так просто: настряпать красивые и аккуратные пирожки у новичков получилось не с первого раза. Но все равно к следующей точке маршрута, в село Ошевенск, экипажи отправились не с пустыми руками.

Примерно в середине трассы, когда пропала связь и кончились темы для разговоров, ребятам пригодились и пироги, и аудиокниги от Storytel. К счастью, каждый еще дома скачал «аудиоменю» по вкусу: кто любимого автора, кто аудиосериалы, кто подскасты с лекциями. Кстати, поиск среди шестидесяти тысяч аудиокниг можно облегчить, стоит лишь воспользоваться авторскими рекомендациями от известных людей - Юрия Дудя, Дмитрия Глуховского и других. Можно облегчить, стоит лишь воспользоваться авторскими рекомендациями от известных людей - Юрия Дудя, Дмитрия Глуховского и других.

Storytel помог путешественникам не заскучать у дороги Наталия Бешкарева.

Найти исчезающую реку

Ошевенск входит в список самых красивых деревень России. Здесь сразу ощущаешь и прелесть, и печаль северной глубинки. Вечером на улице не горят фонари, так что двигаться по деревне можно только по приборам. Как пилоты.

Приехать в Ошевенск стоит не только ради интернет-детокса (со связью здесь тоже не очень). Но и, например, чтобы найти место, которое упоминается в легендах о святом Александре - основателе Ошевенского монастыря.

Ошевенский монастырь Фото: Наталия Бешкарева.

- Будете жить у воды, но без воды, - пообещал жителям святой за то, что те не дали ему земли для создания обители. Несмотря на то что проклятию уже шестьсот лет, река Халуй и сегодня по-прежнему пропадает под землей. Течет-течет… И вдруг нет ее, словно и не было. Но мистики в этом нет: река проваливается под землю из-за близкого залегания известняков. Из глубокого карстового каньона Халуй выныривает только через пару километров. Неудивительно, что в старину это явление казалось людям таинственным.

Увидеть «небеса» и замереть под почозерский благовест

В Кенозерье издавна верили в китоврасов - древних кентавров, вода из копыт которых, по преданию, дарила волшебную силу. Увидеть их нам посчастливилось в деревне Вершинино. Правда, только в виде глиняной игрушки.

Это не китоврас, но родом фигурка тоже из Кенозерья Фото: Наталия Бешкарева.

Зато другое чудо здешних мест показалось нам во всей красе. Нас прокатили на катере сразу по нескольким островам, где все еще стоят древние часовни, и поразили «небесами» - так называют уникальные расписные потолки в храмах Русского Севера. Удивительно, что они сохранили свою красоту, ведь эти здания десятилетиями стояли без присмотра.

«Небеса» сохранили свою красотку, несмотря на десятилетия без присмотра Фото: Наталия Бешкарева.

А вот Почозерскому погосту, стоящему посреди заброшенной деревни Филипповская, повезло чуть больше. Русские и норвежские реставраторы много лет восстанавливали ансамбль из церквей, колокольни и ограды. Год назад над просторами Почозера вновь разлился хрустальный звон. Экскурсовод Кенозерского парка, влюбленная в свой край, сыграла для нас светлый почозерский благовест, как заправский звонарь.

Год назад над просторами Почозера вновь разлился хрустальный звон. Фото: Наталия Бешкарева.

Ощутить покой на вечной стоянке карбасов

Деревня Пурнема в национальном парке «Онежское Поморье» в маршруте экспедиции была обозначена манящей пометкой «кладбище карбасов». На старинных лодках поморы и по сей день выходят в море, а те, что отслужили свой срок, нашли пристанище на песчаной косе у деревни. Местные рыбаки издревле с уважением относились к карбасам-кормилицам, поэтому старые лодки не сжигали, а оставляли на берегу на волю ветрам и пескам. На косе у Белого моря сквозь многие прохудившиеся карбасы уже проросли молодые сосенки.

Местные рыбаки издревле с уважением относились к карбасам-кормилицам, поэтому старые лодки не сжигали, а оставляли на берегу Фото: Наталия Бешкарева.

Неподалеку от них - Никольская церковь. Построенная в 1618 году, она считается самой древней на побережье Белого моря. И мощные валуны фундамента, и потертый временем сруб, кажется, готовы выдержать еще не один век.

Узнать историю солеварения на Руси

Сольвычегодск (по-старому Соль Вычегодская) - вотчина знаменитых Строгановых. Предприимчивые крестьяне основали здесь солеваренный промысел и сумели нажить такие богатства, что без их фамилии стало невозможно представить себе Россию XVI - XVII веков. Строгановские дворцы, строгановские училища и даже бефстроганов - все связано с этим сольвычегодским родом.

Соленое озеро посреди города до сих пор используется как поставщик целебной грязи для местного санатория. Блогеры воспользовались этой возможностью и после долгого пути с наслаждением приняли целительные ванны. А затем заглянули в личный храм Строгановых - Благовещенский собор с колокольней. Сейчас здесь музей, поэтому, поднявшись по крутой лестнице, наш экипаж от души потрезвонил на весь город, а заодно полюбовался великолепной панорамой древнего города и могучей северной природы.

Благовещенский собор с колокольней — личный храм Строгановых Фото: Наталия Бешкарева.

Отведать суровежку

Путь до Верхней Уфтюги, как и ко многим отдаленным архангельским поселениям, непростой - по бездорожью и через речные переправы. Но местные жители раскрыли путешественникам короткую дорогу через тайгу. И замелькали по сторонам грибы, черника, брусника. Казалось, все это можно собирать, просто вытянув руку из машины. Немудрено, что на Севере знают десятки блюд из лесных даров.

Один такой ягодный десерт стал коронным блюдом во время уфтюжской другозьбы - так здесь называют встречу гостей по старинным обычаям. Блюдо, похожее на конфитюр, блогерам «представили» как суровежку. Хочешь - намазывай на хлеб, хочешь - смело ешь ложкой. Вкусно!

Суровежка — поморское варенье. Хочешь - намазывай на хлеб, хочешь - смело ешь ложкой. Фото: Наталия Бешкарева.

Научиться древнему искусству резьбы по кости

Тем, кто в школе прошел мимо уроков, где рассказывали о Михаиле Ломоносове, стоит побывать на его родине. И не только чтобы уважить крестьянина-ученого, но и ради знакомства с местным ремеслом. Именно в селе Ломоносово до сих пор жива холмогорская резьба по кости. Заказы местным мастерам поступают со всей России.

Сравняться с ними в ювелирной резьбе по кости мамонта у нас, увы, не получилось. Но лиха беда начало. Даже у ломоносовских косторезов уходит целый год на то, чтобы сотворить резной набор шахмат, который ценители готовы приобрети за несколько миллионов рублей.

Именно в селе Ломоносово до сих пор жива холмогорская резьба по кости. Фото: Олеся Никулина.

Очутиться в северной деревне начала ХХ века

Безоговорочная любовь всей экспедиции - деревня Кимжа. Да, до нее 400 км по бездорожью от Архангельска, но все это стоит преодолеть, ради того чтобы увидеть деревню, словно «сбежавшую» из начала ХХ века, и самые северные в мире ветряные мельницы. Лишь электрические провода и спутниковые тарелки на огромных избах выдавали связь с современностью. В остальном казалось, будто машина времени перенесла тебя на сто лет назад.

Радушные хозяйки из гостевого дома «Приют путника», ставя разносолы на стол, признались, что покупают лишь подсолнечное масло. Все остальное - мясо, рыба, молоко, овощи, грибы и ягоды - дарит им своя земля, леса и река Мезень. Да и готовят в Кимже исключительно в печи, легко обходясь без благ цивилизации. Именно в Кижме находится самый живой, истинный Север.

Казалось, будто машина времени перенесла тебя на сто лет назад. Фото: Наталия Бешкарева.

Сравнить купюру с памятником Петру

Неизменная ассоциация со словом Архангельск - пятисотрублевая купюра. Экипажи проекта точно знали: без встречи с узнаваемым памятником Петру I и обязательного снимка на его фоне не обойтись.

Похож? Фото: Наталия Бешкарева.

Но в обязательную программу мы включили и другие популярные точки - Северный морской музей и парк «Малые Корелы».

Этот музей деревянного творчества под открытым небом доказал, что 100-300 лет назад архангелогородцы управлялись с топорами, пожалуй, искуснее и затейливее, чем мы сейчас со смартфонами.

А в небольшом Северном морском музее (он располагается на набережной Архангельска) уместилась тысячелетняя история северного мореплавания - от пошива лодок поморами до освоения Арктики. После этого культпохода многим блогерам захотелось сдать билеты на самолет и отправиться в плавание.

О ПРОЕКТЕ

«Открывая Серебряное ожерелье» - серия автоэкспедиций с участием журналистов и блогеров по одиннадцати регионам Северо-Западного федерального округа. Главная цель путешествий - разработка виртуальных моделей основных достопримечательностей региона. Кроме того, по итогам экспедиций будет создана интерактивная карта-маршрут по СЗФО со всеми точками, на которых должен сделать селфи каждый уважающий себя турист. В этом году участники проекта уже объездили Ленинградскую, Вологодскую, Калининградскую области, побывали за полярным кругом и любовались янтарным прибоем на западной границе России.

Изучение Архангельской области продолжалось две недели. На это время вторым домом для блогеров и журналистов стали проверенные в четырех прошлых экспедициях автомобили Subaru.

Subaru уже пять экспедиций помогает блогерам не упустить ни одной достопримечательности Фото: Дмитрий Шилов.

Практически ежедневно экипажи, каждый из которых двигался своим маршрутом, ждала ночевка на новом месте, а поутру - очередной калейдоскоп достопримечательностей и внеплановых приключений.

Перелистать страницы прошлых экспедиций по Северо-Западу можно на сайтах openso.ru и kp.ru (по запросу «Открывая Серебряное ожерелье»).

КСТАТИ

Кто помог проекту состояться?

Все время путешествия по Архангельской области журналисты «Комсомолки» и блогеры делились своими впечатлениями и снимками в социальных сетях и по достоинству оценили надежную связь от МегаФона. Даже в самых отдаленных местах, когда казалось, что ты дошел до края земли, этот оператор поддерживал контакт с цивилизацией.

Благодаря МегаФону путешественники оставались на связи даже в самых отдаленных местах Фото: Наталия Бешкарева.

Еще одним помощником для проекта «Открывая Серебряное ожерелье» стал Архангельский туристско-информационный центр. Специалисты областного ТИЦ, зная все особенности логистики региона, помогли составить оптимальный маршрут, чтобы блогеры успели побывать в самых глухих деревнях, переночевали с комфортом и без труда проехали по непростым дорогам Архангельской области.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

За время пятого выезда герои проекта «Открывая Серебряное ожерелье» проехали четыре тысячи километров и переночевали в двух десятках гостиниц. После такого тестирования экипажи составили свой рейтинг особенно комфортных и приветливых мест.

Архангельск

Смело останавливайтесь в гостинице «Столица Поморья». Она расположена в самом центре города, в трёх минутах ходьбы до Архангельского ТИЦ, где можно разузнать о маршрутах по области и заказать экскурсии, а главные достопримечательности - в шаговой доступности.

Гостиница расположена в самом центре города Фото: Владимир Кезлинг.

Виды из огромных окон номеров особенно радуют, когда над Северной Двиной разливается закат.

Где: Набережная Северной Двины, д. 88

Великий Устюг

Запомните название гостевого дома «Устюжанин и помор». Более приветливого и уютного места для отдыха не найти. Экипаж проекта здесь встретили как родных.

Путешественников здесь встретили, как родных Фото: Олеся Никулина.

Хозяин угостил сыром из своей сыроварни, а хозяйка напекла сытных пирогов. Встречали так радушно, что и уезжать не хотелось.

Где: ул. Кирова, д.35

Сольвычегодск

Если собираетесь в старинный Сольвычегодск, но при этом не готовы себе отказывать в столичном комфорте, значит вам - в гостиницу «Купеческую».

Особняк со старинным интерьером не только создает ощущение роскоши, но и дарит комфорт. Утомленные путники оценят удобные кровати, горячий душ и готовые завтраки с ужинами. А при желании еще и пройдут лечебные процедуры в санатории «Сольвычегодск»

Где: ул. Советская, д.11

Корпогоры

Чтобы осмотреть старинные поселения Пинежья, удобнее всего остановиться в районном центре - Корпогоры. Выбрав гостиницу «Пинежская слобода» в центре села, у вас получится одним днем съездить в одну из красивейших деревень Ворколу. А вернувшись в «Пинежскую слободу» и отдохнув от дороги, выбрать новый маршрут.

Где: Корпогоры, ул. Колхозная, д.5