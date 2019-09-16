2019-09-16T21:21:22+03:00
Общество

Со мной никто не общался: 11-летняя девочка с онкологией начала вести блог, чтобы не быть одинокой

Школьница от лучевой терапии изменилась, но новые подписчики помогают ей вернуться к жизни [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Школьница ведет блог, чтобы не быть одинокой Фото: предоставлено мамой ДашиШкольница ведет блог, чтобы не быть одинокой Фото: предоставлено мамой Даши
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Еще полтора года назад 11-летняя Даша из Архангельска была обычным ребенком. Девочка играла с подругами во дворе, резвилась на улице и учила с мамой уроки. Но ее жизнь резко перевернулась. В один момент Даше стало плохо, а на ее теле появилась необычная сыпь. Третьеклассницу сразу же госпитализировали. Тогда врачи впервые и поставили Даше страшный диагноз – рак крови. С тех пор девочка борется не только с болезнью, но и с тем, что она не такая как все.

НАМ НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ

- Симптоматика поначалу была схожа с обычными болезнями, - вспоминает мать Даши Вероника. - Ребенок чувствует слабость, сонливость, болит живот. На такое обычно не обращаешь особо внимание. Затем у нас стала идти кровь из носа. Но Даша с рождения состоит на учете у кардиолога. Поэтому я связывала это с сердцем. Никак не могла подумать, что это рак. Пока моего ребенка не госпитализировали с синей сыпью. Дочка была в состоянии средней тяжести. Только тогда врачи поставили ей диагноз – острый лейкоз.

Мама узнала о диагнозе 1,5 года назад Фото: предоставлено мамой Даши

Мама узнала о диагнозе 1,5 года назад Фото: предоставлено мамой Даши

Даша борется с онкологией с апреля прошлого года. После 10 лет ребенок с таким диагнозом находится в группе риска. Поэтому школьницу отправили на лечение в Москву.

- Лечение лейкоза длится два года, - делится Вероника. – В Москве мы прошли лучевую терапию и вернулись домой, в Архангельск. Многие все два года живут дома. Ничего не делают, никуда не выходят. Это правильно, но это очень тяжело. Когда ты изолирован от общества, у детей начинается апатия. Вот она была в третьем классе. У нее были подруги, игры. А тут она попала в бокс. Там 60 суток замкнутого пространства. За это время она разучилась ходить. Мы с маленького шажка начинали все заново. Но весь 4 класс дети учились без нее, 5 класс тоже начался без нее. А они ведь подростки, у них своя жизнь. А, Даши в их жизни нет. К ней никто не заходит.

Из-за лучевой терапии на Дашу стали обращать внимание окружающие.

- Из-за лечения дочка потеряла все волосы, - поясняет мама Даши. - Взрослые могут ходить лысые, и это может быть красиво. А у нее была длинная коса. И тут это все отваливается. Как скальп с человека снимают. Плюсом к этому нам запрещено ходить без медицинской маски. Мы постоянно в ней. Она переживает. Потому что когда ее видят дети, они спрашивают у своих мам: «Почему девочка такая?». Когда ты становишься другим, к тебе относятся иначе. Все косятся. И она это видит. Дети с таким диагнозом даже боятся снять шапку на людях. У них развивается комплекс. Они уходят в себя и им больше ничего не надо. Нас боятся даже врачи. Они не хотят брать на себя ответственность за нас.

ТЕПЕРЬ Я "ФЕНИКС"

Такая изоляция стала приводить к депрессии, из которой мать Даши стала искать выход.

- Сверстников рядом нет, такие дети общаются только со своими родными и детками отделения, - вздыхает Вероника. – Представьте, вокруг каменные стены, а к вам приходит только мама и бабушка. Подруги на ее сообщения уже не отвечают. Это период, когда я учусь быть не только мамой, но и врачом, медсестрой, няней, сиделкой, психологом. Ребенку нужны активность и позитив. Это очень сильно влияет на выздоровление. И выходом для нас из этого все стал видео-блог на ютубе. Надо же как-то общаться с этим миром. И мы записались на курсы блогеров. В этом трудно разобраться в одиночку.

СТИЛЬ НА ВЫСОТЕI Мои украшения.Мое первое видео! Про украшения

Блог стал глотком свежего воздуха в жизни Даши. С его появлением девочка буквально расцвела.

- Она сама ставит телефон, сама снимает, сама монтирует, - улыбается мама школьницы. - У нее появился интерес к этому. К ней в гости приходит подружка по отделению. Они вместе раз пять снимали видео про мячики. И подружке было интересно, и Даше. Они были заняты чем-то.

Теперь Даше легче Фото: предоставлено мамой Даши

Теперь Даше легче Фото: предоставлено мамой Даши

В Сети Даша назвала себя символично - Феникс. Девочка ведет блог об еде и украшениях. У Даши на канале «Кухня911» сейчас 33 подписчика и по сто просмотров у видео. Но школьница рада и этому.

- Хотела делать блог про готовку еды, а сейчас решила, что лучше зайдет про украшения, - улыбается Даша. – Буду делать что-то своими руками. И также планирую плетение браслетиков. Мне нравится свой канал. Он помогает расслабиться. Просто когда ты болеешь, ты чувствуешь, что ты не такой как все. На тебя все так смотрят, будто ты с другой планеты. А так я расслабляюсь. Могу через экран поговорить со своими подписчиками, которым интересно меня слушать. В такие моменты я чувствую себя обычной девочкой. Вот недавно одной из подписчиц ответила на первый комментарий.

ПЛЮШЕВАЯ МИЛАТА!.МИЛАШНОЕ БЕЗУМИЕ,БАХ!

Сейчас у Даши на блог большие планы – она будет и дальше продвигать свой канал и расширять темы для него. Девочка хочет рассказывать подписчикам о компьютерных играх. По ее словам, главное, что она чувствует себя в такие моменты не одинокой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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