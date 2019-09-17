Когда появится трамвайная линия между «Купчино» и Славянкой в Петербурге

Сколько было разговоров о трамвайном движении, которое соединит станцию метро «Купчино», поселок Шушары и микрорайон Славянка, и вот наконец появилась ясность. Линия будет, но не раньше, чем через пять лет. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов на заседании малого правительства.

- Одобрен проект концессионного соглашения о создании трамвайной сети между станцией метро «Купчино» и Славянкой, - отметил Батанов. - В ближайшее время его подпишут.

По словам нашего собеседника, после подписания соглашения начнется этап подготовительных работ. Он будет включать в себя проектирование трамвайной линии, согласование проекта в различных инстанциях и прочие необходимые действия и процедуры. На подготовительные работы компания отводит примерно два года.

- Само строительство будет проходить в два этапа, - уточнил Батанов. - Сначала введут участок от «Купчино» до Шушар, после - от Шушар до Славянки.

Пассажиропоток на линии ожидается солидный: по предварительной оценке, он составил 22 миллиона пассажиров в год. По словам вице-губернатора, примерно столько же перевозят уже успевшие стать знаменитыми в Санкт-Петербурге бело-зеленые скоростные «Чижики».

Курсировать между пунктами назначения будет 21 состав. Путешествие от одной конечной станции до другой займет примерно 30 минут. Подвижной состав еще не выбран, равно как не выбрано и название. Скорее всего, у новой линии оно по аналогии с «Чижиком» будет свое. Объем инвестиций составит порядка 27 миллиардов рублей.