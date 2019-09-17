«Зенит» успел подать заявку на участие Александра Кокорина в сезоне РПЛ

Александр Кокорин возвращается в ряды сине-бело-голубых. Не успел футболист выйти из колонии по УДО, а футбольный клуб "Зенит" уже подписал с ним новый контракт. Поэтому, несмотря на долгий отдых, без работы игрок не останется.

- Они вышли в настроении ехать домой к семьям, к родителям, - рассказал "КП-Петербург" адвокат Юрий Падалко. - Они пока все поехали в Москву. С Александром накануне был заключен договор с "Зенитом". Контракт я видел, а что дальше - это вопросы к клубу. Александр сказал мне спасибо. Мы пообщаемся позже. Они счастливы. Люди вышли на свободу.

К слову "Зенит" уже даже успел подать заявку на участие Кокорина в этом сезоне российской премьер-лиги.

- Заявление действительно было подано в установленный срок, - сообщили "КП-Петербург" в РФС. - Он будет участвовать в играх за "Зенит".