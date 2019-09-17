«Не хотел прослыть слабаком»: В Петербурге студент устроил резню в колледже из-за травли

В Санкт-Петербурге в Судостроительном колледже 17-летний студент Артем (имя изменено - прим.ред.) устроил кровавые разборки с 16-летним однокурсником. ЧП произошло во время перемены в учебном заведении. Парни сильно повздорили, и в какой-то момент Артем, не справившись с эмоциями, достал нож и ударил своего обидчика.

- Я при этом не присутствовала, но, со слов сына, изначально был конфликт, - рассказала "КП-Петербург" мать Артема. - Там были подтрунивания и "прикалывания". Со стороны взрослого это может показаться мелочью. Но подростки на это реагируют по-другому. Тем более коллектив новый, и никто не хотел прослыть слабаком в глазах группы. Это подростковый конфликт. Словесная перепалка переросла в такое. На пустом месте ничего не бывает. Я так понимаю,что этот мальчик хотел самоутвердиться в группе.

Пострадавшего студента госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

- Хотелось бы извиниться за действия сына перед родителями молодого человека, но пока такой возможности не имею, - пояснила мать Артема. - Действия сына я не одобряю. Нож у него был охотничий, поэтому он и носил его с собой.

Сейчас студент объясняет свою версию произошедшего в полиции.

- Прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержан 17-летний студент первого курса колледжа, - объясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавший с колото-резаным ранением брюшной полости госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.