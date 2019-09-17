2019-09-17T13:15:06+03:00
Общество

Пожарные спасли маленького котенка из-под завалов сгоревшего дома в Ленобласти

Жалобное мяуканье о помощи услышали инспекторы во время осмотра пепелища [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Пожарные вытащили из-под завалов сгоревшего дома в Ленобласти котенкаПожарные вытащили из-под завалов сгоревшего дома в Ленобласти котенкаФото: ГУ МЧС по Ленинградской области
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Для спасателей важна жизнь каждого, поэтому они никогда не оставляют в беде ни человека, ни даже животное, особенно когда слышат крик о помощи. Жалобное мяуканье привело сотрудников МЧС Ленинградской области во вторник, 17 сентября, к сгоревшему накануне дому, под завалами которого оказался в страшной ловушке маленький, испуганный котенок. Бравые пожарники с неравнодушным сердцем оперативно устроили операцию по спасению хвостатого.

- 16 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о пожаре в городе Новая Ладога Волховского района. Горело заброшенное здание. Полчаса понадобилось бойцам 121-й пожарно-спасательной части, чтобы справиться с огнем, - сообщили в МЧС региона.

Сегодня утром к месту пожара с проверкой отправился старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района Ян Царегородцев для того, чтобы опросить свидетелей и выяснить причину возгорания. Однако от работы его отвлекло чье-то едва слышное жалобное мяуканье. Прислушавшись, инспектор понял, что крик о помощи доносится из-под завалов сгоревшего здания. Сердце его сжалось и он решил действовать.

Маленький найденыш теперь нуждается в заботливой семье Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Маленький найденыш теперь нуждается в заботливой семьеФото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Осмотрев место, откуда доносился клич, инспектор понял, что в одиночку ему не справится и бросился за помощью к начальнику караула 121 пожарной части Андрею Салтыкову.

Пожарные не смогли остаться в стороне. Спасение жизней – это их главная цель и призвание. Они немедленно приступили к поиску зверька и уже через несколько минут из-под обгоревших досок вытащили живого маленького котенка, чья шерсть была вся в грязи и саже.

Малыша доставили в ветеринарную клинику в Волхове, где врачи осмотрели его и оказали медицинскую помощь. Теперь котенок находится в безопасности, но он очень нуждается в любящих и надежных руках, которые помогут ему пережить страшные потрясения и окружаю заботой и лаской.

Пожарные спасли котенка из-под завалов сгоревшего дома в Ленобласти .Видео: МЧС Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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