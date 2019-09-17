Итальянский ужин со свечами: В особняке Беггровых на Невском готовятся к свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Петербург перенимает у Москвы эстафету пышных свадеб российских селебрити. И если торжество Ксении Собчак и Константина Богомолова было пиром на весь мир, то актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук гуляют в закрытом режиме: обстановка строгой секретности и никаких постов с праздника в соцсетях!

Известно, что 52-летний Бондарчук и 30-летняя Андреева расписались в одном из ЗАГСов столицы, а вот отмечать бракосочетание решили в Санкт-Петербурге, откуда Паулина родом. Как стало известно «КП»-Петербург», влюбленные выбрали для торжества старинный особняк на Невском проспекте. Для гостей здесь есть три зала, два этажа и интерьеры в стиле XVIII века. Впрочем, аренда не такая уж дорогая по меркам светских мероприятий – за сутки берут всего 500 тысяч рублей.

Раньше в этом здании находился банк. Фото: instagram.com/northwest_eventФото: СОЦСЕТИ

С самого утра около особняка Беггровых суетится персонал: в здание заносят звуковое оборудование, тележки с едой. Судя по вывескам на грузовичках, ужин для гостей на свадьбе Бондарчука и Андреевой будет итальянский. Около 13.00 к старинному дому на Невском мы также заметили фуру с мебелью. Внутри – несколько шикарных кресел и черные вазоны для цветов. Лестницу, которая ведет наверх, к залам, с двух сторон заставили свечами. Все по технике безопасности - свечи электрические, их не меньше сотни.

Выгружают оборудование.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Судя по всему, будет итальянский ужин.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Как удалось узнать корреспонденту «КП», звезды позаботились о том, чтобы их торжество действительно прошло в приватном режиме. Перед входом в особняк ходит охрана. Несколько мужчин наблюдают за тем, чтобы никто ничего не снимал. Если замечают фотографирующих, то просят тут же удалить снимки.

Арендовать помещения в этом уникальном доме можно в среднем за 400-500 тысяч рублей в сутки. Фото: instagram.com/northwest_eventФото: СОЦСЕТИ

К торжеству привезли даже мебель.Фото: Иван МАСЛОВ

Также нам удалось выяснить, что для свадьбы Паулина заказала себе эксклюзивное платье в бутике Maison Bohemique. Здесь же мастера ее наряжали к красной дорожке «Кинотавра». О стоимости нарядов можно только догадываться, но для интереса: цены на самые простые наряды без излишеств в бутике начинаются от 200 тысяч рублей.

Торжество в честь свадьбы Бондарчука и Андреевой начнется вечером 17 сентября. Фото: instagram.com/northwest_eventФото: СОЦСЕТИ

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