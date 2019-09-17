Умер народный артист России Валерий Успенский в Петербурге

В Санкт-Петербурге во вторник, 17 сентября 2019 года, умер великий советский и российский дирижер, заслуженный деятель искусств, народный артист России Валерий Всеволодович Успенский. Музыкант скончался в возрасте 80-ти лет. Большую часть жизни он проработал профессором и заведующим кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской Консерватории. О его кончине и сообщили с прискорбием представители вуза.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что сегодня, 17 сентября 2019 года, скончался заслуженный деятель искусств, народный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Валерий Всеволодович Успенский, - говорится в сообщении консерватории.

О причинах смерти народного артиста сообщений нет. О времени и месте прощания, пока что тоже. В музыкальном учреждении обещают, что в скором времени готовы будут рассказать всю подробную информацию.

Валерий Успенский родился 20 января 1939 года. Окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки и Ленинградскую консерваторию. Был самым главным дирижером в Улан-Удэ и Хабаровске. Под его руководством успешно гастролировали хоры Консерватории по Европе. А также выступления с под дирижированием Успенского всегда собирали полные залы.