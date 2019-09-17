В Пулково появилась инсталляция в честь Театральной олимпиады

Красоты много не бывает, согласитесь. Спешим обрадовать авиапассажиров: аэропорт Пулково принимает Театральную олимпиаду - 2019. В зоне внутренних вылетов воздушной гавани Петербурга открылась очень яркая инсталляция, посвященная этому масштабному культурному событию.

- Проект совместно подготовили управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы», Александринский театр и дирекция Санкт-Петербургского Международного культурного форума, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Такой симбиоз и внимание не случайны. Театральная олимпиада является ключевым событием Года театра в России и продлится до декабря 2019 года. Петербург впервые стал основным местом проведения мирового фестиваля, а Александринский театр - главной национальной сценой страны.

Центральный объект - ярусы исторической сцены Александринского театра. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

А теперь конкретно. Центральный объект выставки - символическая декорация позолоченных бархатных ярусов исторической сцены Александринки. В экспозиции представлены коллекционные костюмы театра: платье Белой королевы из спектакля «Укрощение строптивой», костюм Двойника из спектакля «P. S. капельмейстера Иоганнеса Крайслера, его автора и их возлюбленной Юлии» и знаменитый «железный» костюм Духа театра. Дополняют инсталляцию объемный макет Александринского театра на карте города XIX века и видеоролик с фрагментами спектаклей.

Театральная олимпиада в Пулково продлится до 30 ноября. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Если у вас запланированы полеты по России этой осенью, то вы точно станете свидетелем этой застывшей красоты. Выставка продлится до 30 ноября 2019 года. Не забудьте сделать фото, когда будете в зоне вылетов. Ну и обязательно сходите на спектакли Театральной олимпиады, билеты есть в продаже.