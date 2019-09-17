Свадьба Бондарчука и Андреевой в Санкт-Петербурге: Любовь под грифом секретности

Такие разные звездные свадьбы гремят в сентябре. Если Ксения Собчак и Константин Богомолов сделали максимум шума из своего торжества - подготовили настоящее театральное представление с катафалком, венчанием и раздеванием на сцене, то Федор Бондарчук и Паулина Андреева решили закрыть мероприятие от посторонних. Все детали в строжайшей секретности. Известно, что влюбленные скромно заключили брак в ЗАГСе Москвы еще в августе, а красивую церемонию решили провести в Санкт-Петербурге 17 сентября. Но где - до сих пор непонятно.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Детективная история - как мы искали место свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой 00:00 00:00

Для торжества привезли даже мебель.Фото: Иван МАСЛОВ

Изначально предполагалось, что все произойдет в старинном особняке на Невском проспекте. Для отвода глаз журналистов около Дома Беггровых с самого утра кипела работа: работяги заносили внутрь еду, алкоголь, мебель, вазы. А ближе к вечеру... стали оттуда все это вывозить в Юсуповский дворец. Якобы именно там будут отмечать знаменательное событие Федор и Паулина.

- Честно скажу, место торжества не сообщалось до последнего, - говорит один из гостей свадьбы Федора и Паулины. – Все в тайне, в строжайшем секрете, никому ничего я рассказывать не могу, извините. Чтобы вы понимали: нас даже попросили не снимать фото и видео на самом торжестве, чтобы это не появилось потом в соцсетях.

Торжество в честь свадьбы Бондарчука и Андреевой начнется вечером 17 сентября. Фото: instagram.com/northwest_eventФото: СОЦСЕТИ

Где в итоге Бондарчук и Андреева отметят свадьбу в Санкт-Петербурге, мы, видимо, узнаем чуть позже. При этом отметим, что в Доме Беггровых все готово к празднику.

- Выгрузили аппаратуру, занесли мебель - два крупных стеганных кресла черного цвета, диваны и комод, - рассказали журналисты "Комсомолки", которые следят за светским событием. – Художники установили арку над лестницей, которая ведет в парадные залы. Она украшена свечами и красной тканью.

Интересно, что в украшении интерьера декораторы используют черные и красные цвета, точно такие же, как на свадьбе у Собчак и Богомолова. Но вряд ли тут все так просто. Есть подозрения, что кинорежиссер Бондарчук решил переиграть по постановке свадебного шоу тетарального режиссера Богомолова... Кстати, Ксения и Константин - одни из приглашенных гостей на свадьбе Федора и Паулины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/732628" frameborder="0"></iframe> Собчак приехала на свадьбу Бондарчука с мужем Константином Богомоловым.Роман ЛЯЛИН

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