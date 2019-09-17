«Рука не поднимается позвонить ее близким»: Борис Смолкин сильно переживает из-за новостей о болезни Анастасии Заворотнюк

Новость о страшной болезни Анастасии Заворотнюк шокировала не только ее поклонников, но и коллег по сцене. Для многих из них информация о том, что артистка попала в больницу с опухолью мозга, стало настоящим потрясением. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» работала до последнего, и ничего, как говорится, не предвещало беды. По последней информации некоторых СМИ, в апреле в Германии Заворотнюк сделали трепанацию черепа, а когда она вернулась в Россию, состояние здоровья резко ухудшилось. Сейчас она, якобы, находится в больнице в медикаментозной коме.

Свои слова поддержки Анастасии высказывают многие ее друзья по сериалам. Среди них был артист Сергей Жигунов, у которого после съемок «Моей прекрасной няни» с Завортнюк были романтические отношения. Другие уже дали согласие на участие в различных ток-шоу, посвященных посвященных болезни звезды. Но вот по-настоящему близкие люди переживают случившееся с Заворотнюк наедине с самими собой. Одним из таких стал актер Борис Смолкин, который провел на одной сцене с Анастасией несколько лет. Напомним, Борис играл в известном сериале дворецкого.

Жигунов шокирован не меньше своего коллеги Фото: кадр из сериала

- Борис Григорьевич, вы звонили Анастасии? В каком она состоянии? - спросили мы у актера. После этого в трубке повисло неловкое молчание.

- Вы сами поняли, что сейчас сказали? – выдохнул актер. - Вы думаете, что она может ответить по телефону? Я ничего не знаю. Не знаю больше, чем вы.

- А вы связывались с близкими Насти?

- У меня рука не поднимается дергать ее родных и близких, - пояснил дрожащим голосом Смолкин. - Все, дальше делайте выводы. Я даже не пробовал звонить. Честно.

Произошедшее с Анастасией актер считает ужасом. Борис Смолкин, судя по голосу, сильно переживает из-за состояния любимой коллеги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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