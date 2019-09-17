2019-09-17T18:35:56+03:00
Общество

«Авто Премиум» проведет уроки ПДД в школах Петербурга

В мероприятии примут участие больше 200 учеников
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18 сентября в школу отправятся сказочные персонажи Баба Яга, Алик, Кристина и Томик, а уроки для ребят превратятся в познавательную интерактивную игру.18 сентября в школу отправятся сказочные персонажи Баба Яга, Алик, Кристина и Томик, а уроки для ребят превратятся в познавательную интерактивную игру.
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Официальные дилеры SKODA «Авто Премиум» уже двенадцать лет подряд являются организаторами проекта «SKODA Кроха» в Санкт-Петербурге. Ближайшее мероприятие состоится при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга 18 сентября 2019 года. Ребятам в доступном и интересном формате познакомят со знаками дорожного движения и правилами поведения пешеходов. Необычный урок приурочен к началу учебного года.

- 18 сентября в школу отправятся и любимые герои сказок, - рассказали организаторы. - Вместе со сказочными персонажами школьники займутся перевоспитанием злостной нарушительницы ПДД - Бабы Яги, выучат основные знаки дорожного движения, и узнают что SKODA – это чешский бренд с историей и добрым характером.

«Авто Премиум» проведет уроки ПДД в школах Петербурга.

«Авто Премиум» проведет уроки ПДД в школах Петербурга.

В проекте примут участие около 300 школьников. Для ребят будет подготовлено настоящее костюмированное представление с красочными декорациями, знаками дорожного движения, площадкой ДПС, а они сами смогут принять активное участие в действии и даже получат памятные подарки от SKODA «Авто Премиум».

- SKODA Кроха - один из самых любимых проектов наших дилерских центров, - комментирует Елена Балашкова, бренд-менеджер ГК «Авто Премиум». - Уроки безопасности очень важны для детей, а их искренняя радость и живое участие – это огромная мотивация для нашей команды. Я, как мама, беспокоюсь о безопасности своего ребенка, и понимаю, насколько важны знания ПДД для пешеходов.

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