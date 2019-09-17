2019-09-17T18:52:32+03:00
Общество

Мобильный интернет в Петербурге на три месяца станет бесплатным

Абоненты «Билайн» смогут протестировать возросшую скорость передачи данных и качество связи после модернизации сети
Любовь Холопова
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Потребность абонентов в высоких скоростях и большом объеме трафика только увеличивается.Потребность абонентов в высоких скоростях и большом объеме трафика только увеличивается.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Оператор сотовой связи «Билайн» предлагает горожанам и жителям Ленобласти три месяца бесплатного мобильного интернета – это позволит и новым, и действующим абонентам проверить, как изменились скорость и качество связи после модернизации.

Новая реальность

Сколько раз за день вы проверяете свой смартфон? Сколько времени проводите в мессенджерах, соцсетях, почте и разных приложениях? Можете ли обойтись без смартфона за рулем? Ответив на эти вопросы, вы, возможно, удивитесь, как плотно гаджеты вошли в нашу жизнь. За последнее десятилетие мобильные устройства стали меньше, мощнее и гораздо полезнее, а пользуются ими люди постоянно.

- Сегодня мы находимся в ситуации, когда стоимость связи из года в год снижается. Сейчас передача 1 Мб стоит около 3-4 копеек, а потребность абонентов в высоких скоростях и большом объеме трафика увеличивается. В основном рост трафика обеспечивает видеоконтент, - говорит директор региона Запад компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Дмитрий Глотов. – Поэтому среди абонентов все большей популярностью пользуются безлимитные тарифы.

Для удобства абонентов

К новым вызовам компания «Билайн» начала готовиться заранее: в течение двух лет оператор проводил модернизацию сетей в Петербурге и Ленинградской области. Уже обновлено более 80% всего оборудования, построено более тысячи новых базовых станций LTE и примерно столько же новых базовых станций 2G и 3G. При этом был сделан рефарминг частот 1800 МГц с переводом части спектра под нужды передачи данных (для этого и нужно было строить базовые станции предыдущих поколений). Также оператор объединил диапазоны 1800 и 2600 МГц, и оптимизировал сеть.

- Проект занял много времени и проходил поэтапно, чтобы наши абоненты испытывали минимум проблем со связью, – пояснил Дмитрий Глотов.

Что же в итоге получили жители Петербурга и Ленобласти? Расширение территории покрытия LTE позволило увеличить качество связи, также усовершенствовалось качество голосовых услуг. Увеличилась скорость передачи данных, стал лучше сигнал в труднодоступных местах. Исследования, которые проводились внутри компании, показали, что после модернизации средняя скорость на одного абонента в сети 4G выросла в три раза. А в июне и июле 2019 года Роскомнадзор назвал Билайн лидером по средней скорости передачи данных к абоненту среди операторов мобильной связи в Ленобласти. Большинство абонентов «Билайт» сегодня смотрят видео на своих гаджетах в HD-качестве.

Впрочем, жители Петербурга и Ленобласти сами могут проверить, как изменилась связь от «Билайн» и протестировать новые возможности сети.

- Мы предлагаем три месяца безлимитного мобильного интернета бесплатно. Для этого достаточно стать абонентом «Билайн», а действующим клиентам просто набрать номер «333» - тогда опция подключится к существующему тарифному плану абонента, – говорит Дмитрий Глотов.

Дальше – лучше

В сентябре в Петербурге и Ленобласти стартовал финальный этап модернизации сети «Билайн». Оператор планирует создать в городе ковровое покрытие LTE, увеличив емкость для растущего потребления трафика и улучшив связь на главных транспортных артериях – кольцевой автодороге и Западном скоростном диаметре. Кроме того, качественная связь появится в активно развивающихся районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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