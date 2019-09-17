Без притяжения: Бондарчук устроил «фейковую» подготовку к свадьбе, чтобы запутать журналистов

На набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге вечером 17 сентября - настоящий транспортный коллапс. Десятки шикарных авто вереницей подъезжают к Юсуповскому дворцу, перед которым разложена красная дорожка. Скрыть от журналистов место свадьбы Федору Бондарчуку и Паулине Андреевой не удалось. Но попытку папарацци Северной столицы засчитали. Несколько часов они провели сегодня у дома Беггровых на Невском, где якобы шла подготовка к торжеству. Цветы, свечи, мебель, еда и алкоголь - все это в особняк заносили несчастные работяги, которых, судя по всему, наняли для отвода глаз... Наверняка, кинорежиссеру пришлось заплатить и за аренду помещения - 500 тысяч рублей за сутки. Но кто бы знал...

В седьмом часу вечера все те журналисты, которые следили за подготовкой к свадьбе на Невском, неведомым для молодых образом очутились у Юсуповского дворца. Вместе с командой мужчин с зонтиками они встречали гостей и провожали их до входа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/732619" frameborder="0"></iframe> Видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой: Кто из гостей приехал на торжество в Петербург.Иван МАСЛОВ, Роман ЛЯЛИН

Одним из первых приехал генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин с шикарным букетом цветов. Они с Бондарчуком не только коллеги, но и хорошие друзья. Следом - черный микроавтобус с гостями. Мужчины при фраках, дамы – в вечерних платьях. Первым вышел Игорь Золотовицкий – звезда фильмов «Мама» и «Ландыш серебристы – 2». На банкет он приехал вместе с супругой Верой Харбыиной. Следом появился продюсер, актер и телеведущий Игорь Угольников. Он подавал руку всем дамам. На красной дорожке гости не задерживались, а зябко кутались в плащи и пиджаки и скорее шли внутрь – все-таки на улице всего +9 градусов.

У Ксении Собчак вторая свадьба за неделю. К счастью, в этот раз она в числе гостей.Фото: СОЦСЕТИ

Среди гостей много других узнаваемых лиц. Вот директор СТС Вячеслав Муругов, режиссер Резо Гигинеишвили, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые сами четыре дня назад поженились. Кстати, на красной дорожке с Ксенией Анатольевной произошел небольшой казус. Выйдя из микроавтобуса и игнорируя все вопросы журналистов, она спокойно пошла ко входу, но вдруг ей на подол наступил один из «дворецких» с зонтом, укрывающий ее от дождя. - Можно, пожалуйста... - сдержанно, но с заметным раздражением обратилась она к неуклюжему мужчине и дернула на себя платье.

Свадебная вечеринка Бондарчука и Андреевой только начинается. К слову хочется отметить, что Юсуповский дворец - федеральный памятник культуры 18 века, и известен он тем, что здесь, в винном подвале, убили Григория Распутина. По некоторой информации, аренда только одного зала во дворце на 200 человек обойдется в 350 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/732628" frameborder="0"></iframe> Собчак приехала на свадьбу Бондарчука с мужем Константином Богомоловым.Роман ЛЯЛИН

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