2019-09-18T14:44:12+03:00
Политика

Александр Беглов официально стал губернатором Санкт-Петербурга

Инаугурация главы города прошла в большом зале Мариинского дворца
Сергей ВОЛЧКОВ
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Александр Беглов 18 сентября принял присягу губернатора Петербурга.Александр Беглов 18 сентября принял присягу губернатора Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Торжественная церемонии инаугурации главы города на Неве прошла сегодня, 18 сентября, в большом зале Мариинского дворца. Поприветствовать нового губернатора собрался весь свет Санкт-Петербурга: политики, деятели культуры, военные, духовенство и почетные жители города.

Инаугурации главы города прошла 18 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Инаугурации главы города прошла 18 сентября.Фото: Артем КИЛЬКИН

Церемония началась ровно в 11:00. После прохода почётного караула и гимна России председатель Санкт-Петербургского избиркома вручил Александру Беглов решение о признании его губернатором.

Александр Дмитриевич стал 73-м губернатором Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Дмитриевич стал 73-м губернатором Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

- На выборах 8 сентября проголосовал миллион 147 тысяч 45 петербуржцев, - отметил Миненко. - При этом за Александра Дмитриевича отдали голоса 734 903 человека.

После этого Александр Беглов принес присягу.

Александр Беглов принес присягу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов принес присягу.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Клянусь в верности народу и Конституции Российской федерации, - сказал он. - Обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, способствовать процветанию города и увеличения благосостояния его жителей.

Беглова поздравили со вступлением в должность. Фото: Артем КИЛЬКИН

Беглова поздравили со вступлением в должность.Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце церемонии председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил Александру Беглову должностной нагрудный знак губернатора.

Инаугурация губернатора Санкт-Петербурга прошла 18 сентября в Мариинском дворце.Артем КИЛЬКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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