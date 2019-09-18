Александр Беглов официально стал губернатором Санкт-Петербурга
Торжественная церемонии инаугурации главы города на Неве прошла сегодня, 18 сентября, в большом зале Мариинского дворца. Поприветствовать нового губернатора собрался весь свет Санкт-Петербурга: политики, деятели культуры, военные, духовенство и почетные жители города.
Инаугурации главы города прошла 18 сентября.Фото: Артем КИЛЬКИН
Церемония началась ровно в 11:00. После прохода почётного караула и гимна России председатель Санкт-Петербургского избиркома вручил Александру Беглов решение о признании его губернатором.
Александр Дмитриевич стал 73-м губернатором Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
- На выборах 8 сентября проголосовал миллион 147 тысяч 45 петербуржцев, - отметил Миненко. - При этом за Александра Дмитриевича отдали голоса 734 903 человека.
После этого Александр Беглов принес присягу.
Александр Беглов принес присягу.Фото: Артем КИЛЬКИН
- Клянусь в верности народу и Конституции Российской федерации, - сказал он. - Обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, способствовать процветанию города и увеличения благосостояния его жителей.
Беглова поздравили со вступлением в должность.Фото: Артем КИЛЬКИН
В конце церемонии председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил Александру Беглову должностной нагрудный знак губернатора.
Инаугурация губернатора Санкт-Петербурга прошла 18 сентября в Мариинском дворце.Артем КИЛЬКИН
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ИСТОЧНИК KP.RU
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