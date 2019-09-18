Звезда народной музыки Юрий Ястребов отметил восьмидесятилетие

Мэтра народной музыки Юрия Ястребова с кафедры звукорежиссуры Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов называют живой легендой и неисправимым оптимистом. Несмотря на почтенный возраст, он - заслуженный работник высшей школы России, председатель жюри всероссийских и международных конкурсов исполнителей на русских народных инструментах, знаменитый баянист и музыкальный организатор - продолжает зажигать интерес в глазах студентов. 27 августа исследователь, ученый, звукорежиссер отметил свое восьмидесятилетие.

В портфолио Ястребова - более двухсот научных и научно-методических публикаций. Среди них - четыре монографии, в том числе популярнейшие «Основы баянной аппликатуры», учебные пособия «Алгоритмы теории музыки» и «Алгоритмы гармонии». Юрий Григорьевич и научный редактор англо-русского и русско-английского музыкальных словарей.

- Пишу всю сознательную жизнь, сколько себя помню, - признается юбиляр. - В начале творческого пути это были лишь черновые наброски мыслей, бродивших во мне и не дававших покоя. Затем появились первые публикации. А вообще, честно сказать, очень мучительно пишу, очень трудно и при этом не терплю, когда меня начинают править.

В педагогику Ястребов, баянист по специальности, пришел 10 сентября 1957 года в детскую музыкальную школу № 1 Челябинска. С тех пор пришлось помотаться по белу свету: гастроли по стране, организация концертов на родине, телевизионные передачи из Астрахани, филармонические циклы во Владивостоке… Виной тому, улыбается музыкант и педагог, его «летучая» фамилия.

- Учеников по классу баяна и аккордеона от музыкальной школы до вуза; выпускников, защитивших дипломные работы; студентов, прослушавших лекционные курсы, в моем педагогическом багаже более трехсот, - отмечает юбиляр.

В педагогическом багаже преподавателя более 300 учеников. Фото: СПбГУП.

В Петербург педагог-народник перебрался в 1995-м. В том же году его пригласили в СПбГУП. Сегодня Ястребов - почетный профессор вуза. В 2010-м он стал победителем университетского педагогического конкурса в номинации «За вклад в развитие гуманитарного образования».

- Сегодняшние первокурсники при заоблачном балле ЕГЭ зачастую не знают имен выдающихся композиторов и репертуара знаменитых ансамблей. Но причины этого вопиющего «заболевания» нужно искать не в самих ребятах, - делится Ястребов. - Лекционный курс «История исполнительства» я читаю с 1965 года, и с каждым годом он все более востребован. Я сторонник беседы, размышления на заданную тему. Главная цель - пробудить интерес у каждого студента.

СКАЗАНО!

«Юрий Григорьевич - человек удивительной стойкости и невероятного оптимизма, это большой ученый и великолепный музыкант, прекрасный педагог с собственной методикой преподавания и писатель, из-под пера которого выходят симпатичные стихи. Характер у него, признаться, непростой: он прямолинейный, иногда даже вспыльчивый, но по делу. Настоящий борец за качество образования. И мы все у него учимся».

(Сергей ОСКОЛКОВ, заведующий кафедрой звукорежиссуры СПбГУП, композитор.)

«Юрий Григорьевич для меня - живой пример трудолюбия. Все свои работы он всегда доводит до идеального состояния и своих студентов учит этому. Хочу пожелать ему прежде всего вдохновения, без которого любой творческий человек не мыслит своей жизни».

(Георгий РАРОГ, заведующий звукоцехом Театра музыкальной комедии.)

«Я слышал о Юрии Григорьевиче еще до поступления в СПбГУП. Признаюсь, это было еще одним плюсом в пользу выбора вуза и специальности, ведь учиться у мэтров - это честь для нас, начинающих специалистов. У них такой опыт, что нам и не снилось! Спасибо большое за его книги, лекции и просто душевные беседы после занятий».

(Никита НЕМИРОВСКИЙ, студент 4-го курса, специальность «музыкальная звукорежиссура».)