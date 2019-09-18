2019-09-18T14:44:12+03:00
Новости компаний

Звезда народной музыки Юрий Ястребов отметил восьмидесятилетие

Еще в прошлом веке почетный профессор СПбГУП прославился глубокими научными работами и талантом музыкального организатора
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В 2013 году на Дне знаний Юрий Ястребов получил мантию и звание почетного профессора СПбГУП. Фото: СПбГУП.В 2013 году на Дне знаний Юрий Ястребов получил мантию и звание почетного профессора СПбГУП. Фото: СПбГУП.
Изменить размер текста:

Мэтра народной музыки Юрия Ястребова с кафедры звукорежиссуры Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов называют живой легендой и неисправимым оптимистом. Несмотря на почтенный возраст, он - заслуженный работник высшей школы России, председатель жюри всероссийских и международных конкурсов исполнителей на русских народных инструментах, знаменитый баянист и музыкальный организатор - продолжает зажигать интерес в глазах студентов. 27 августа исследователь, ученый, звукорежиссер отметил свое восьмидесятилетие.

В портфолио Ястребова - более двухсот научных и научно-методических публикаций. Среди них - четыре монографии, в том числе популярнейшие «Основы баянной аппликатуры», учебные пособия «Алгоритмы теории музыки» и «Алгоритмы гармонии». Юрий Григорьевич и научный редактор англо-русского и русско-английского музыкальных словарей.

- Пишу всю сознательную жизнь, сколько себя помню, - признается юбиляр. - В начале творческого пути это были лишь черновые наброски мыслей, бродивших во мне и не дававших покоя. Затем появились первые публикации. А вообще, честно сказать, очень мучительно пишу, очень трудно и при этом не терплю, когда меня начинают править.

В педагогику Ястребов, баянист по специальности, пришел 10 сентября 1957 года в детскую музыкальную школу № 1 Челябинска. С тех пор пришлось помотаться по белу свету: гастроли по стране, организация концертов на родине, телевизионные передачи из Астрахани, филармонические циклы во Владивостоке… Виной тому, улыбается музыкант и педагог, его «летучая» фамилия.

- Учеников по классу баяна и аккордеона от музыкальной школы до вуза; выпускников, защитивших дипломные работы; студентов, прослушавших лекционные курсы, в моем педагогическом багаже более трехсот, - отмечает юбиляр.

В педагогическом багаже преподавателя более 300 учеников. Фото: СПбГУП.

В педагогическом багаже преподавателя более 300 учеников. Фото: СПбГУП.

В Петербург педагог-народник перебрался в 1995-м. В том же году его пригласили в СПбГУП. Сегодня Ястребов - почетный профессор вуза. В 2010-м он стал победителем университетского педагогического конкурса в номинации «За вклад в развитие гуманитарного образования».

- Сегодняшние первокурсники при заоблачном балле ЕГЭ зачастую не знают имен выдающихся композиторов и репертуара знаменитых ансамблей. Но причины этого вопиющего «заболевания» нужно искать не в самих ребятах, - делится Ястребов. - Лекционный курс «История исполнительства» я читаю с 1965 года, и с каждым годом он все более востребован. Я сторонник беседы, размышления на заданную тему. Главная цель - пробудить интерес у каждого студента.

СКАЗАНО!

«Юрий Григорьевич - человек удивительной стойкости и невероятного оптимизма, это большой ученый и великолепный музыкант, прекрасный педагог с собственной методикой преподавания и писатель, из-под пера которого выходят симпатичные стихи. Характер у него, признаться, непростой: он прямолинейный, иногда даже вспыльчивый, но по делу. Настоящий борец за качество образования. И мы все у него учимся».

(Сергей ОСКОЛКОВ, заведующий кафедрой звукорежиссуры СПбГУП, композитор.)

«Юрий Григорьевич для меня - живой пример трудолюбия. Все свои работы он всегда доводит до идеального состояния и своих студентов учит этому. Хочу пожелать ему прежде всего вдохновения, без которого любой творческий человек не мыслит своей жизни».

(Георгий РАРОГ, заведующий звукоцехом Театра музыкальной комедии.)

«Я слышал о Юрии Григорьевиче еще до поступления в СПбГУП. Признаюсь, это было еще одним плюсом в пользу выбора вуза и специальности, ведь учиться у мэтров - это честь для нас, начинающих специалистов. У них такой опыт, что нам и не снилось! Спасибо большое за его книги, лекции и просто душевные беседы после занятий».

(Никита НЕМИРОВСКИЙ, студент 4-го курса, специальность «музыкальная звукорежиссура».)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На директора «Мурманское морское пароходство» заведено два уголовных дела в связи с пропажей 580 миллионов рублей
Рабочий разбился насмерть упав со строительных лесов в Петербурге
Борис Эйфман заявил, что Петербург должен соответствовать статусу Культурной столицы
В Петербурге сфинксы «отрастили усы» в честь инаугурации Беглова
«Газель» сняла проклятье с «Моста глупости» в Петербурге
8-классница забеременела от разнорабочего на стройке в Гатчине
Двое детей остались без матери из-за утечки газа в Гатчине
Жителя Ленобласти задержали за организацию вооруженного нападения на бизнесмена ради 30 миллионов рублей
Неизвестный из Швеции угрожал устроить стрельбу в петербургской школе
Первые «умные фонари» появились на пешеходном переходе в Петербурге
Валентина Матвиенко будет представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации
Грабитель в маске и с пистолетом вынес из банка в Петербурге 8 миллионов рублей
ЖК «Усадьба на Ланском» примет первых жильцов в 2020 году
Петербург стал самым желанным городом для празднования Нового года
Пьяный парень убил сотрудника магазина в Петербурге краденной бутылкой водки
Взбесившийся автомобиль припарковался в стену дома на Наставников
Жителей Кудрово удивили птицы и звери, объединившиеся в команду чтобы добыть еды
Упавшее от ветра дерево заблокировало проезд на Ленинском проспекте
ФСИН выплатит полмиллиона за смерть душевнобольного петербуржца в изоляторе
Неизвестный метнул трехметровую трубу в «Шевроле» с балкона высотки в Приморском районе
Теннисист Медведев сыграет первый матч на турнире в Петербурге 19 сентября
«СКА» с вратарем-дебютантом в тяжелейшем матче обыграл в гостях «Сочи»