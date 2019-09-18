Как прошла свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой: Жених сыграл роль Джеймса Бонда

Федор Бондарчук известен нам своими фантастическими фильмами. Но режиссер, как оказалось, тайно тяготел к шпионским детективам. Именно такой сюжет звезда кинематографа выбрал для своей свадьбы с 30-летней актрисой Паулиной Андреевой. Режиссер превратил свое торжество в настоящий боевик с тайными ходами, отвлекающими маневрами и засекреченными гостями. Сам же Федор Сергеевич на своей свадьбе стал настоящим «агентом 007». Рассказываем, как прошла свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в Санкт-Петербурге 17 сентября 2019 года.

АКТ I. ГАМБИТ

_paulina_andreeva_ Свадебное платье Паулины Анлдреевой

Федор Бондарчук и Паулина Андреева с самого начала решили поставить на своей свадьбе гриф «совершенно секретно». Всем гостям запретили делиться деталями торжества, делать фото и записывать видео. С прессой общаться было запрещено. С конспирацией звездная пара подошла даже к доставке гостей из Москвы в Петербург. Для них курсировали специально выделенные «Сапсаны».

Даже о месте проведения торжества гостям сообщили в последний момент. И здесь Бондарчук сработал как настоящий стратег, применив тактику из своего фильма «Гамбит». Ведь мест проведения свадьбы и сбора приглашенных оказалось три. Лишь днем в Сети появилась информация о месте проведения свадьбы. Это роскошный особняк Беггеров, аренда которого обошлась молодоженам в полмиллиона рублей. Казалось, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Но задумка оказалась куда более хитрой.

Организаторы свадьбы решили пожертвовать малым, чтобы отвадить лишние глаза от гостей. Ведь пока журналисты толпились на Невском проспекте, сбор гостей проходил в элитной гостинице «Европа». Именно сюда и заселили большую часть друзей семейной пары. Молодожены оказались предусмотрительны. Для каждого из гостей был собран специальный набор с таблетками против похмелья. К слову, такое размещение обошлось влюбленным в копеечку. Минимальный ценник на номер здесь от 28 тысяч рублей за ночь. Люкс от 60 тысяч рублей. Ну а самый дорогой номер доходит до 300 тысяч рублей. Как бы там ни было, но конспирация сработала. Возле отеля звезд из Москвы не ждал никто.

xenia_sobchak Ребята!! Вчера было невероятно тепло и весело!!! Спасибо за самый романтичный питербургский weekend ! Очень любим вас!!! P.S. На фото первая ever совместная обложка Поли и Феди для Лоффисьель. Горжусь дружбой и ооочень люблю

АКТ ВТОРОЙ. ШПИОН

И все же, шпион прокрался в засекреченный круг общения жениха и невесты. Ближе к вечеру в Сети появилось приглашение на ту самую свадьбу. Место проведения – Юсуповский дворец. Известен прежде всего тем, что именно здесь застрелили Григория Распутина.

- Вы на свадьбу что ли? Так она уже давно закончилась, - смеялись секьюрити, пытаясь выпроводить папарацци.

Гости на свадьбе были засекреченыФото: Олег ЗОЛОТО

Однако уже через полчаса к дворцу стали съезжаться звезды в тонированных шатлах, «Мерседесах» и «Майбахов». Актер и телеведущий Игорь Угольников галантно подавал дамам руку, помогая выйти из микроавтобуса. Промелькнули и скрылись в дверях дворца актрисы Надежда Михалкова, Аня Чиповская и Светлана Устинова. Продюсер Первого канала Константин Эрнст стремительно прошел мимо журналистов с небольшим, но изысканным букетом цветов.

Ксения Собчак разгневалась на охранника, наступившего на платьеФото: Олег ЗОЛОТО

Всех гостей провожали по красной дорожке, опять же, в обстановке строгой секретности. Стоило им выйти из авто, как к ним подходили охранники с черными зонтами, стараясь укрыть их от журналистов.

Армия зонтиков сработала на ураФото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые были не прочь попозировать перед камерами, но и им не удалось. Например, Ксения Собчак. На торжество она приехала вместе с мужем Константином Богомоловым. Вышла из авто в шикарном черном платье с открытыми плечами, и уже начала улыбаться на публику, как к ней подбежали те самые охранники и стали провожать до входа. Один из них при этом наступил на подол платья.

На свадьбе собрались рестораторы, бизнесмена, режиссеры и актерыФото: Олег ЗОЛОТО

- Можно, осторожнее?! – процедила сквозь зубы телеведущая. Ее муж при этом остался невозмутим.

Уже через 40 минут процессия повторилась: гости вышли из дворца, сели в авто и уехали кутить дальше – в тот самый дворец на Невском.

На свадьбе скрывали даже подарки гостейФото: Олег ЗОЛОТО

АКТ ТРЕТИЙ. ПРИЗРАК

Если гостей сквозь зонты все-таки разглядели, то жених и невеста стали настоящими призраками на собственной свадьбе. Всюду они заходили через черный ход, само празднование тоже осталось за кадром. Тайной стали даже подарки. Цветы и антиквариат выносили в сопровождении охранников, которые прикрывали презенты зонтом.

Перед Юсуповским дворцом гостей встречали крепкие мужчины с черными зонтами.Фото: Роман ЛЯЛИН

Известно, что для молодых на банкете пели Светлана Лобода и группа «Моральный кодекс». Сама Паулина была в дизайнерском платье от Maison Bohemique. Гулял бомонд до трех часов ночи. Хозяева просили гостей не стесняться, «быть пьяными и красивыми».

У Ксении Собчак вторая свадьба за неделю. К счастью, в этот раз она в числе гостей.Фото: СОЦСЕТИ

- Все прошло превосходно! – обмолвилась журналисту «КП» одна из приглашенных дам.

Под утро Бондарчук вышел из дворца под руку со своей новоиспеченной женой. Он – в галантном костюме и белой рубашке, она – в коротком белом платье со спущенной бретелькой. Влюбленные сели в авто и укатили прочь.

Во сколько обошлось торжество Бондарчуку:

Аренда дома Беггеров – 500 тысяч рублей

Аренда Юсуповского дворца (за один зал) – 300 тысяч рублей

Платье невесты – около 300 тысяч рублей

Аренда одного номера в отеле «Европа» от 30 до 300 тысяч рублей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/732619" frameborder="0"></iframe> Видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой: Кто из гостей приехал на торжество в Петербург.Иван МАСЛОВ, Роман ЛЯЛИН

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