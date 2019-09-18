Умер скандальный экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен - футболист, дравшийся на поле с Радимовым и замеченный на пьянках с Аршавиным

Фернандо Риксен. Футболист, который лучшие свои годы провел в Петербурге, играя за "Зенит". Именно здесь он встретил свою будущую супругу Веронику, которая последние шесть лет ухаживала за ним, парализованным, прикованным к кровати. Сегодня стало известно, что Риксен умер в хосписе Глазго, который в последнее время стал ему домом. Спортсмен до последнего боролся с болезнью Лу Герига, которой страдал и Стивен Хоккинг, только в более тяжелой форме. Но болезнь, увы, победила.

Жена Риксена Вероника хоть и осознавала, что каждый день для ее любимого может стать последним, после известия о смерти не смогла ответить нам ни слова. Соболезнования выразили коллеги Фернандо. Из "Зенита", из "Рейнджерс".

zenit_spb Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. Зенит выражает искренние соболезнования родным и близким Фернандо. Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease. The thoughts of everyone at Zenit are today with his friends and family.

- Мы глубоко опечалены, объявив, что бывший игрок Фернандо Риксен скончался этим утром после борьбы с болезнью двигательных нейронов, - сообщили в бывшем клубе спортсмена "Рейнджерс".

В последнее время Фернандо не двигался

- Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Фернандо, - сообщили в "Зените".

Сейчас рядом телом футболиста только самые близкие - его жена Вероника и дочь. Как бы там ни было, Фернандо успел оставить свой след в истории. О жизни, карьере и борьбе с болезнью футболиста в материале "КП".

Rangers Football Club on Twitter. Fernando Ricksen 1976-2019 https://t.co/urKJAkfQVk

ДРАКИ С КАПИТАНОМ И ПЬЯНКИ С АРШАВИНЫМ

Фернандо Риксен воспитанник футбольной академии клуба «Рода». В 1993 году дебютировал в основном составе команды «Фортуна», вместе с которым вышел вместе с клубом из первого в высший дивизион. Следующим клубом в его карьере стал АЗ из Алкмара. В 2000 году перешёл в шотландский «Глазго Рейнджерс».

Фернандо пришел в «Зенит» летом 2006 года из шотландского клуба «Глазго». Его привел тренер нашей команды Дик Адвокат, который был хорошо знаком с футболистом. Правда, если Фернандо и отмечала хорошая игра, то характер футболиста был далек от идеала.

Вспыльчивость Риксена нередко оборачивалась драками. Так во время матча с испанской «Малагой» футболист устроил потасовку с капитаном «Зенита» Владиславом Радимовым. Риксен вступился за защитника Мартина Шкртела, которому капитан сделал замечание. Тогда дошло чуть ли не до увольнения из клуба обоих драчунов. Такое решение хотел принять Адвокат, но позже передумал.

Мы, кстати, дозвонились сегодня до Владислава Радимова, чтобы дать ему возможность выразить соболезнования. Но главный тренер "Зенита-2", услышав имя Риксена, тут же бросил трубку.

Фернандо играл в разных странах мира, но именно в Петербурге он встретил свою любовь

Проблемы у Фернандо в команде были и из-за слухов о его пристрастии к алкоголю. По одной из версий, из-за этого с Риксеном в итоге и распрощались. К слову, одну из вечеринок Фернандо провел с другим скандальным футболистом Андреем Аршавиным. Об этом Фернандо писал в своей книге:

«За несколько часов до моей дебютной тренировки в «Зените» я должен был лежать в постели своего номера в «Невском Паласе». Но меня там не было. Посреди ночи я находился где-то на дороге, за центром города. И еще лучше: в компании двух полицейских, которые только что нас остановили. Я взялся за сердце. Этот Андрей Аршавин, будь он проклят... Для чего он, напившись, сел за руль автомобиля?»

Более того, Риксен даже проходил курс лечения в реабилитационном центре. Правда, как он сам потом рассказывал, лечился он вовсе не от алкозависимости, а приводил в порядок нервы.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ РУССКОЙ ЗОЛУШКИ

Но кроме скандалов в Петербурге у Риксена были и хорошие воспоминания об этом городе. Здесь он встретил свою жену. Нидерландец не устоял перед русской красотой и по уши влюбился в работницу ночного клуба Веронику. Ради нее футболист перевернул свою жизнь: развелся с прежней женой, стал учить русский и каждый день добивался девушку.

Вероника шесть лет ухаживала за больным мужем

- На русском он говорил только плохие слова, которым его научили в «Зените», - вспоминала Вероника. – Спасибо ребятам. А я не знала английского. Он мне писал сообщения, но я вообще не понимала, что он от меня хочет, зачем пишет. В итоге я выучила язык именно с Фернандо. Мы с ним смотрели кино на английском, а когда я что-то не понимала, останавливала фильм, спрашивала, что они сказали.

Риксен покорил сердце русской красавицы и увез ее жить заграницу. Удивительно, но предложение руки и сердца футболист сделал Веронике почти сразу. Правда, свадьбу они отложили на несколько лет.

БОЛЕЗНЬ ПАРАЛИЗОВАЛА ВСЕ ТЕЛО

Вскоре у пары родилась дочка. Но через пять лет романтичная история обернулась драмой. Врачи поставили Фернандо страшный диагноз.

- Это было 27 сентября 2013 года, - вздыхает жена спортсмена. – Есть бульбарный боковой амиотрофиический склероз, есть спинальный. У Хоккинга спинальная, поэтому он с ней долго прожил. А у Фернандо самая сложная форма - бульбарная. Она идет сверху вниз. Началось с потери речи, потом отнялись руки, ноги. Поначалу он костяшками поднимал кружку. Затем я его кормила с ложки. Позже он стал ходить, как дедушка. Он не хотел принимать болезнь, говорил, что никогда не сядет в инвалидное кресло. Мы сидели и ждали вдвоем, что нам позвонят и скажут, что его диагноз - это ошибка. Я даже не знала о существовании таких болезней. Мы не думали, что это будет так ужасно, тяжело, страшно.

Дочка любила играть с папой

Несмотря на смертельный диагноз, пара решила играть свадьбу. От Риксена отвернулись все: мать, бывшая жена, которая оставила Фернандо без денег, сняв все накопления перед разводом. Но русская красавица была со спортсменом до последнего. Болезнь быстро прогрессировала. Сначала отказали руки и ноги. Потом бывший футболист перестал говорить. Общаться он мог только с помощью компьютера, который озвучивал слова спортсмена.

Поддерживала отца и дочка, которая любила играть с папой. Девочка не знала, что отец болеет и думала, что он просто старенький. Для Фернандо же каждая минута с дочерью была ценной. Единственное, как он мог это показать - улыбкой.

ОТ ЭВТАНАЗИИ ОТКАЗАЛСЯ

Фернандо не переставал появляться на публике даже в инвалидном кресле. Он ездил на благотворительные вечера и встречался с бывшими коллегами. Пожертвования - единственное на что могла жить семья. Ведь все время у супруги уходило на уход за мужем. Пара до последнего жила в Испании. Там у супругов был семейный дом. Но вскоре футболист не смог появляться на публике окончательно.

Несколько месяцев назад футболист провел последнюю встречу со своими фанатами. В тот момент даже появились слухи об эвтаназии. Мол Риксен решил больше не бороться с недугом.

Самый близкий для Фернандо Риксена человек - дочь Изабелла

- После этой встречи СМИ начали писать, что он собирается делать эвтаназию, - делилась с "КП" Вероника. - Я утром проснулась и прочитала это. У меня тряслись руки, я сидела и плакала. Я не поняла, кто что решил. Вчера переписывалась со своим мужем. Просыпаюсь и тут такое. Думаю: неужели он мог подумать об этом?

Но Фернандо даже не думал об эвтаназии. До последнего он оставался с семьей. И сейчас смерть все-таки взяла вверх над ним. О дате и месте похорон "Комсомолка" сообщит дополнительно.