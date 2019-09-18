Спасти Наталью Николаевну: Жители Колпино собрали больше 13 000 рублей, чтобы вылечить от онкологии бездомную собаку

Настоящую спасательную операцию организовали несколько дней назад для бездомной собаки по имени Наталья Николаевна жители города Колпино в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Несчастное животное буквально вытащили с того света – ради этого ей пришлось сделать срочную операцию.

Все это, конечно, неспроста. Наталью Николаевну вполне можно назвать «домашней бездомной собакой». На улице Загородной, где все происходило, она живет вот уже пятнадцать лет. К людям ластится, охотно берет пищу из рук, ведет себя смирно – и за все это пользуется у местных вполне заслуженными любовью и уважением. Ей даже имя дали человеческое – Наталья Николаевна.

- 13 сентября ее увидели лежащей возле магазина, - рассказала «КП-Санкт-Петербург» местная жительница Екатерина. – На животе была большая рана, из нее сочилась кровь.

На оставшиеся от сбора средств деньги жители Колпино планируют построить для Натальи Николаевны и других уличных любимиц теплые будки.Фото: СОЦСЕТИ

Собаке вызвали врача. На место тут же примчался главный врач местной ветеринарной клиники Сергей Мельниченко. Он на своей личной машине отвез Наталью Николаевну в лечебницу. Выяснилось, что к тому моменту любимица улицы долго страдала от онкологии – злокачественной опухоли молочной железы.

- Видимо, когда-то ее не вовремя стерилизовали, и это спровоцировало развитие опухоли, - рассказал «Комсомолке» Мельниченко. – Опухоль была уже довольно большой – где-то семь на семь сантиметров – и обильно кровоточила из-за того, что собака ее разгрызала.

Опухоль наш собеседник удалил лично – трудился над Натальей Николаевной почти полтора часа и в итоге все-таки спас любимицу улицы от печального финала. После операции собаку отправили в стационар, а жители Колпино тем временем открыли экстренный сбор денег: на то, чтобы оплатить лечение, требовалось около 13 тысяч рублей. К радости и удивлению организаторов на то, чтобы собрать нужную сумму, ушло всего несколько часов.

- Сейчас Наталья Николаевна находится в стационаре, с ней все хорошо, - поделилась с нами Екатерина. – От денег, которые удалось собрать с помощью местных жителей, у нас даже остался небольшой излишек. Сейчас мы планируем провести опрос среди тех, кто сдавал средства на помощь, чтобы определить, куда его потратить. Скорее всего, будем делать для Натальи Николаевны и других уличных собак теплые будки.