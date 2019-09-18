Отопление в домах Ленобласти включат до конца недели

Резкое похолодание в середине сентября 2019 года заставило померзнуть жителей Петербурга и Ленинградской области. Однако стучать зубами осталось не долго. В связи с понижением температуры некоторые районы региона начали периодическое протапливание уже с середины текущей недели. Решение о начале периодического протапливания принимается администрацией городского или сельского поселения самостоятельно.

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- В городе Всеволожск по заявлению руководителей в данный момент уже подключены к отоплению семь учреждений образования. По общему плану протапливание начнется с 20 сентября. Детские сады города на постоянный режим переходят с 23 сентября, все учреждения города – с 26 сентября в зависимости от погодных условий. Другим городским и сельским поселениям Всеволожского района администрация района рекомендует придерживаться указанных сроков, - сообщила администрация области.

С сегодняшнего дня началось периодическое протапливание в Луге, Гатчине и Кингисеппе. Также на режим тепла уже переведены социальные объекты в Выборге.

С 19 сентября опробование систем теплоснабжение начнется в Тихвине, а с 20 сентября начнется периодическое протапливание. Пробно протапливать также 20 сентября начнут в Приозерске.

Тепло станет в домах жителей Волосовского района 23 сентября, а в Сосновом Бору с 25 сентября.

Так, до 1 октября во всех районах Ленинградской области должны запуститься системы отопления в постоянный режим. А это значит, что жители смогут засыпать дома, открывая форточку на проветривание и не боясь замерзнуть.