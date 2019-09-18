2019-09-18T19:54:19+03:00
Общество

Проектирование участка «коричневой ветки» метро в Санкт-Петербурге обойдется в 743 миллиона рублей

Разрабатывать проект будет местная компания
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
На проектирование участка коричневой ветки от станции "Брестская" до "Сосновой поляны" компании-победителю отвели чуть меньше четырех лет.На проектирование участка коричневой ветки от станции "Брестская" до "Сосновой поляны" компании-победителю отвели чуть меньше четырех лет.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге выбрали компанию, которая будет проектировать участок коричневой ветки метро от станции «Брестская» до станции «Сосновая поляна». Соответствующее объявление появилось сегодня, 18 сентября, на портале госзакупок.

Напомним: искать подрядчика для проектирования участка шестой, коричневой ветки метро (иначе ее называют «Красносельско-Калининская») комитет по развитию транспортной инфраструктуры начал еще 31 июля.

- За это время на конкурс подали заявки всего две компании – московское акционерное общество «Метрогипротранс» и НИИ «Ленметрогипротранс» из Санкт-Петербурга, - отметили в КРТИИ. - Комиссия экспертов решила отдать предпочтение НИИ.

Решение оправданное: во-первых, в городе архитекторы НИИ уже известны (они, в частности, проектировали станции «Звенигородская», «Беговая» и «Новокрестовская»), а во-вторых, ему удалось сбить цену контракта с 990 до 743 миллионов рублей.

После того, как закончится проектирование, начнется строительство - на него, как сообщалось ранее, уйдет два-три года. Фото: Юрий СОКОЛОВ

После того, как закончится проектирование, начнется строительство - на него, как сообщалось ранее, уйдет два-три года.Фото: Юрий СОКОЛОВ

Теперь компании-победителю предстоит разработать проект участка «Красносельско-Калининской» линии: распланировать инженерную подготовку территории, рассчитать технико-экономические показатели и, самое главное, определить сроки строительства. На все про все отводится три с небольшим года – проект должен быть сдан на согласование не позднее 31 августа 2023 года.

«Калининско-Красносельская» линия должна, как следует из названия, соединить через центр города Красносельский и Калининский районы. Начинаться она будет на северо-востоке, недалеко от железнодорожной станции «Ручьи», а заканчиваться станцией «Сосновая поляна» в районе проспекта Народного ополчения и одноименной железнодорожной платформы. Ранее сообщалось, что первые станции коричневой ветки начнут открывать уже в 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Петербургский метрополитен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: Надо вырезать из арбуза треугольник и попробовать. Если вкусный - значит, - астраханский!
Вступив в минувший вторник в должность, новый руководитель региона дал нашему обозревателю Александру Гамову первое необычное интервью
Новости 24
Глава ТГК-1 лишился работы перед отопительным сезоном в Петербурге
Знаменитую фалафельную на Загородном выселили из исторического здания
Раненого птенца хищной птицы спасли от напавших на него кошек в Санкт-Петербурге
Первый снег выпадет в Ленобласти в конце недели
Грузовик разнес на части «легковушку» на КАД
Прокуратура признала крещение в Гатчине, где пострадал ребенок, жестоким
Самолет из Петербурга в Салоники вылетел из Пулково почти с 17-часовой задержкой
В Петербурге «вежливый насильник» проводил свою жертву до метро после нападения
Снобизм и презрение: Петербург попал в число городов с самыми высокомерными жителями
Юная петербурженка обвинила парня в изнасиловании, который разбил ей сердце
На директора «Мурманское морское пароходство» заведено два уголовных дела в связи с пропажей 580 миллионов рублей
Рабочий разбился насмерть упав со строительных лесов в Петербурге