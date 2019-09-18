Проектирование участка «коричневой ветки» метро в Санкт-Петербурге обойдется в 743 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге выбрали компанию, которая будет проектировать участок коричневой ветки метро от станции «Брестская» до станции «Сосновая поляна». Соответствующее объявление появилось сегодня, 18 сентября, на портале госзакупок.

Напомним: искать подрядчика для проектирования участка шестой, коричневой ветки метро (иначе ее называют «Красносельско-Калининская») комитет по развитию транспортной инфраструктуры начал еще 31 июля.

- За это время на конкурс подали заявки всего две компании – московское акционерное общество «Метрогипротранс» и НИИ «Ленметрогипротранс» из Санкт-Петербурга, - отметили в КРТИИ. - Комиссия экспертов решила отдать предпочтение НИИ.

Решение оправданное: во-первых, в городе архитекторы НИИ уже известны (они, в частности, проектировали станции «Звенигородская», «Беговая» и «Новокрестовская»), а во-вторых, ему удалось сбить цену контракта с 990 до 743 миллионов рублей.

После того, как закончится проектирование, начнется строительство - на него, как сообщалось ранее, уйдет два-три года.Фото: Юрий СОКОЛОВ

Теперь компании-победителю предстоит разработать проект участка «Красносельско-Калининской» линии: распланировать инженерную подготовку территории, рассчитать технико-экономические показатели и, самое главное, определить сроки строительства. На все про все отводится три с небольшим года – проект должен быть сдан на согласование не позднее 31 августа 2023 года.

«Калининско-Красносельская» линия должна, как следует из названия, соединить через центр города Красносельский и Калининский районы. Начинаться она будет на северо-востоке, недалеко от железнодорожной станции «Ручьи», а заканчиваться станцией «Сосновая поляна» в районе проспекта Народного ополчения и одноименной железнодорожной платформы. Ранее сообщалось, что первые станции коричневой ветки начнут открывать уже в 2025 году.