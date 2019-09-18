Смольный утвердил новый базовый тариф, при котором поездка на эвакуаторе и штрафстоянки обойдутся дороже

Бросить машину под знаком «парковка запрещена» может стать дороже. В Петербурге установили новый базовый тариф на эвакуацию и хранение задержанного транспорта. Такое решение на совещании приняли члены Комитета по тарифам Петербурга.

«МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ ТАРИФ»

В распоряжении, подписанном председателем Комитета Дмитрием Коптиным, фигурируют новые цифры. Стоимость эвакуации легковых авто, мопедов и мотоциклов может подскочить с 2928 до 3004 рублей. Также в перспективе изменения коснутся владельцев грузовиков, автобусов и другой техники. В их личном бюджете неправильная парковка легко проделает солидную брешь. Одна поездка на эвакуаторе обойдется хозяевам транспорта от 18026 до 24035 рублей. Это почти на 500 рублей больше, чем в настоящее время. Еще одна услуга, которая идет рука об руку с эвакуацией – хранение автомобилей. Час под присмотром сотрудников штрафстоянки на бумагах вырос с 52 до 54 рублей.

В Петербурге тариф и без того считают необоснованным.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это еще не точные цифры, - объяснили КП-Петербург в пресс-службе Комитета по тарифам. - Базовый тариф – это максимально возможный тариф. После проведения конкурса, его, возможно, снизят.

К слову, 2019 год тоже начался с изменений. В январе тарифы на эвакуацию для легковушек поднялись с 2816 до 2928 рублей. Выросли цены и для другого транспорта.

«СПОСОБ НЕЭФФЕКТИВЕН»

Юрист и член комиссии по безопасности дорожного движения Петербурга Александр Холодов считает, что тарифы на эвакуацию в городе на Неве и без того завышены. Поэтому он выступает против индексации.

- У нас в тарифах заложена прибыль коммерческих организаций, которые занимаются эвакуацией, - считает Холодов. - С точки зрения закона такого быть не должно. Окупаться должны только трудозатраты. Поэтому, на мой взгляд, тариф экономически не обоснован. Он в два раза превышает стоимость услуг частных компаний, которые, например, тратятся на рекламу.

Бороться с неправильной парковкой с помощью эвакуаторщиков, по словам эксперта, неэффективно. Проблема брошенных автомобилей решается, но «точечно».

- Да, автомобилисты стараются не попадать под эвакуацию, так как это дорого, - продолжает эксперт. – Если мы говорим о нарушениях парковки, с ними лучше бороться с помощью камер автоматической фиксацией и штрафами.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Не могут объяснить, как формируется цена»

Святослав Данилов, руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО»:

- Штрафы автомобилистов действительно сдерживают. Попадешься, и за все вместе придется выложить до шести тысяч. Поэтому водители внимательно смотрят, куда машину поставить. Другой вопрос, что нам никто не объясняет, из чего формируется такая цена. Я был на заседании в законодательном Собрании, где это обсуждалось. Но никто не понимает, почему сумма такая, и она еще растет.