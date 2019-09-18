2019-09-18T19:54:19+03:00
Общество

«Ты пример для многих из нас»: 10-летний скейтбордист без ног Максим Абрамов прославился трюками на весь мир

Тысячи людей благодарят мальчика из Петербурга за силу и вдохновение
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В свои 10 лет Максим Абрамов профессионально катается на скейтборде.В свои 10 лет Максим Абрамов профессионально катается на скейтборде.
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Юный петербуржец Максим Абрамов внезапно прославился на весь мир. О ребенке, который научился кататься на скейтборде без ног, рассказал звезда скейтбординга Тони Хоук. Несмотря на инвалидность, мальчик мастерски выполняет трюки с доской. Он может дать фору многим профессиональным спортсменам.

- Мой новый любимый скейтер, - прокомментировал Хоук.

Максим лишился ног в раннем детстве – случился пожар. Годовалый малыш получил сильные ожоги. Чтобы спасти ему жизнь, врачам пришлось ампутировать обе нижних конечности.

Скейт 10-летний Максим Абрамов освоил несколько лет назад. Он случайно оказался в скейт-парке и пришел в восторг от доски. С мальчиком начал работать тренер Павел Мушкин, который нашел подход к ребенку. Вместе с ним Максим стал чемпионом – уже выиграл несколько турниров.

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Новые трюки
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Абрамов, как и обычные дети, учится в школе. Передвигается ребенок на железных протезах. Мастерство скейтбординга он оттачивает в зале трижды в неделю. Юный спортсмен мечтает, что когда-нибудь займет место в команде на Паралимпийских играх и принесет ей «золото».

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Впереди у Максима годы тренировок, но он уже стал героем и кумиром для тысяч людей. После поста Тони Хоука число подписчиков на его страницах в соцсетях выросло в несколько раз. Слова поддержки спортсмену присылают со всех уголков планеты – Бразилии, Америки, Африки и других стран. Новые поклонники благодарят его за силы и вдохновение.

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Backside Air #thankyouskateboarding
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«Продолжай делать то, что делаешь. Большое уважение», «Гордимся нашим петербуржцем», «Ты просто нереальный», «Никогда не останавливайся. У тебя все получится», «Ты пример для подражания многим нам. Держи нос по ветру, успехов во всем» - пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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