2019-09-19T10:02:00+03:00
Дом. Семья

Спасатели вытащили кошку, упавшую на глубину 27 метров в шахту дома в Петербурге

Доставать животное пришлось с самого дна вентиляции [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге спасли кошку, провалившуюся на дно шахты на глубину 27 метровВ Петербурге спасли кошку, провалившуюся на дно шахты на глубину 27 метровФото: принтскрин видео.
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Настоящие петербургские герои, которые каждый день спасают жизни животных, снова вытащили кошку из беды, в которую она попала по собственной неосторожности и любопытности. Накануне, 18 сентября, активисты организации «Кошкиспас» рассказали, как вызволяли из западни домашнюю любимицу, провалившуюся на дно вентиляционной шахты на глубину 27 метров. Спасательная операция проходила в одном из домов на проспекте Луначарского.

- Кошка пробралась в вентиляцию в туалете из квартиры на последнем девятом этаже и упала на уровень первого этажа. К моменту нашего прибытия она находилась там 1,5 суток, - рассказали спасатели.

Чтобы достать животное, было несколько вариантов: через квартиру на первом этаже, чьи хозяева отказались делать дыру в стене, через пыльный подвал и не менее пыльный чердак. Решили начать сверху.

- Камера показала пыльную кошку, лежащую на дне шахты. К ней спустили две веревки по 30 метров, и у каждой была своя задача. На одной петля, с помощью второй эта петля должна была затянуться. Сложность заключалась в том, что надо накинуть веревку на кошку, которая на 27 метров ниже нас, - поведали волонтеры.

Сама кошка относилась к процессу своего спасения апатично и просто лежала на дне, прижавшись к стене. Спасателям пришлось немного подвигать кошку камерой, чтобы она немного дернула головой. И вот, удача. Петля затянулась вокруг животного и кошка стремительно полетела вверх.

Через мгновения животное было уже в любящих объятиях хозяев. Как в последствии сказал ветеринар, падение с такой высоты не прошло бесследно. У нее разорвана губа и перелом таза. Но главное, что котейка жива и спасена.

Кошка упала в вентиляцию с 9 этажа, проспект Луначарского в Петербурге 16.09.19 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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