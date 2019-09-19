Соцработницу обвинили в убийстве двух инвалидов в Карелии ради денег для интернет-ставок

На скамье подсудимых в Верховном суде Карелии в скором времени окажется 35-летняя женщина, жительница Питкярантска, обвиняемая в убийстве двух инвалидов. Ужас истории заключается в том, что подозреваемая работала соцработником, которой доверяли и на которую полагались немощные люди, и имела совершенно свободный доступ в квартиры многих подопечных. Трагедия произошла в ноябре 2018 года из-за денег.

Бывшая работница МУ «Центр социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района» 35-летняя женщина не первый раз уже появлялась в семье несчастных убитых 58-летнего мужчины и 55-летней женщины, которые были братом и сестрой. Оба они были инвалидами и нуждались в помощи и заботе. Вместо этого были хладнокровно убиты, по версии следствия, той, кому доверяли свою жизнь.

- 5 ноября 2018 года обвиняемая соцработница пришла в квартиру брата и сестры инвалидов. У нее при себе уже заранее был нож, которым она жестоко нанесла множество ранений родственникам, - сообщили в следственном комитете Карелии.

Убедившись, что несчастные не дышат, женщина забрала около 260 тысяч рублей, о которых заранее знала, и скрылась. Эти деньги соцработница собиралась потратить на ставки в интернете.

Во время следствия беглянка была задержана. Соцучреждение сразу же отказалось от нее, подписав рапорт об увольнении.

На данный момент собрана вся доказательная база, которая направлена в суд. За жестокое преступление женщине грозит до 20 лет тюрьмы строгого режима.