Окна в новостройках: красота или практичность

Эволюция окна

Окна в петербургских домах никогда не были обычными. Квадратные, прямоугольные, ромбовидные, арочные, треугольные - приемов у архитекторов было много.

- В северных регионах окна - важная составляющая качества жизни, внутреннего комфорта семьи и интерьера. Архитектура южных городов тоже допускает использование больших площадей остекления, однако у нас есть существенное преимущество: нам не приходится при этом усиливать охлаждение квартир. Не случайно в историческом центре Петербурга много домов с эркерами, окнами в ванных комнатах, широкими распашными балконными дверями, - говорит начальник отдела развития продуктов Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Тамара Попова.

И сегодня окна занимают достойное место на лице жилых домов. Причем как с практической, так и с эстетической точки зрения.

- Отношение к фасадному остеклению в современном строительстве за последние десятилетия значительно изменилось. Сейчас набирает популярность панорамное остекление, - продолжает начальник аналитического центра компании «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. - Этот тренд появился с развитием «серого пояса» Петербурга, когда промышленные территории начали преобразовывать в жилые, и востребованным продуктом стали видовые квартиры комфорт- и бизнес-класса. Это решение смогло объединить в себе и красоту и практичность.

- Большие окна всегда были признаком жилья высокого класса, однако развитие технологий привнесло такие решения и в масс-маркет. Причем без существенного изменения в стоимости квадратного метра. Величина окон и их достаточное количество в квартире влияет на уровень естественной освещенности, и это не только красота и визуальное расширение пространства, - говорит генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Хорошая освещенность, тем более в нашем северном и часто сером климате, влияет на здоровье человека, иммунитет, остроту зрения, снижает уровень усталости, поднимает настроение. Кроме того, наличие достаточного количества естественного света позволяет экономить электричество и соответственно снижать коммунальные платежи.

Современные решения

Чтобы впустить внутрь помещения больше света, застройщики остекляют входные группы, витрины коммерческих помещений.

- Распространено остекление лоджий безрамными технологиями. Например, эта технология использовалась в нашем проекте «Петровская ривьера», - рассказывает Тамара Попова. - Это возможно в том числе благодаря изменению в квартирографии нового жилья: балкон сегодня перестает быть основным местом для хранения вещей, для этого есть кладовые.

Директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман добавляет: просторную остекленную лоджию или балкон можно использовать как дополнительную зону отдыха.

- В наших проектах большой выбор лоджий и балконов разных форм и метражей, расположение которых помогает выделить фасад, придать дому индивидуальность, - говорит эксперт. - А в квартале «Юттери» есть уникальные квартиры с мансардами и каминами, в которых просторно и светло за счет больших окон.

В Петербурге практически во всех новостройках балконы и лоджии застеклены самими застройщиками. Способы остекления напрямую зависят от класса объекта.

- В сегменте масс-маркет преимущественно используется холодное алюминиевое остекление. Наиболее современным и дорогостоящим является безрамное остекление и французские балконы, - рассказывает Дмитрий Ефремов. - Компания «Главстрой Санкт-Петербург» использует их в новых домах комфорт-класса 21-го квартала ЖК «Северная долина». Также мы начали применять как стандарт алюминиевые витражные входные группы и проектировать большие светлые холлы в парадных, что улучшает эстетику дома, его безопасность и комфорт.

Остекленные входные группы сегодня можно назвать визитной карточкой многоквартирного дома.

- Но дело тут не только в красоте, а еще и в безопасности, - напоминает Ян Фельдман. - Человек, заходящий в подъезд, может просматривать холл, а выходящий из дома видит, что происходит на дворовой территории. Мы не засаживаем высокими деревьями участки около подъездов, чтобы сохранить хороший обзор.

Новые функции

Много света в помещении - это приятно. Но единственный ли это плюс современных окон? Разумеется, нет.

- Современные решения по остеклению обладают высокими теплотехническими характеристиками. Это позволяет увеличить естественную освещенность без ухудшения микроклимата в квартире или увеличения затрат на отопление, - говорит Анжелика Альшаева. - Строительные компании, которые заботятся о клиентах, работают в направлении еще большего повышения энергоэффективности материалов. Так, в объектах ГК «КВС» применяются стеклопакеты, заполненные специальным газом, увеличивающим сопротивление теплопередаче, или усиленные оконные профили со специальным напылением на окнах, снижающим теплопотери и вредное воздействие ультрафиолета.

Само собой, уровень тепла в квартире зависит от качества проектирования, в частности, от расчета тепловых нагрузок отопления, вентиляции.

- Также большую роль играют используемые материалы и качество выполнения строительных работ. При грамотном расчете в помещении даже при большой площади остекления должна сохраняться комфортная температура, - говорит Ян Фельдман.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Менять окна от застройщика или нет?

Среди новоселов не утихают споры: менять установленные в новостройке окна на новые или нет? С одной стороны, покупателю можно успокоиться: конкуренция на рынке и растущие запросы потребителя на качество диктуют застройщикам требования о выборе лучших решений при остеклении.

- Уже никто не воспринимает окна от застройщика как черновой вариант, потому что остекление сейчас выполняется на высоком уровне и закрывает все потребительские запросы, - говорит Дмитрий Ефремов. - Судя по нашему опыту, только два-три процента жильцов в доме решают менять окна исходя из индивидуальных пожеланий в дизайне, материале окон либо меняя холодное остекление на теплое.

Анжелика Альшаева соглашается с коллегой: со случаями, когда владельцы сразу после заселения меняли окна в квартирах, в ГК «КВС» не сталкивались.

- 98 процентов квартир в наших домах передаются клиентам с первого раза без замечаний, и клиенты практически сразу могут заселиться в новую квартиру, поскольку они сдаются уже с качественной чистовой отделкой, - добавляет эксперт.

Тем не менее не стоит относиться к приемке квартиры легкомысленно. Оконные конструкции заслуживают пристального внимания.

- В первую очередь стоит обратить внимание на марку стеклопакетов и фурнитуры, которую устанавливает застройщик, а при приемке квартиры обязательно проверить, нормально ли работают ручки, нет ли трещин и других дефектов на стеклах. Сейчас застройщики стараются делать более качественное остекление, поэтому большинство жильцов не меняют окна после заселения, - говорит Ян Фельдман.

Другое дело, что на этапе приемки замечания покупателей к окнам сводятся, как правило, к царапинам на стеклах и рамах, что далеко не самое важное в данном вопросе.

- Новоселу и его техническим помощникам сложно проверить качество окна, поскольку это достаточно сложный конструктивный элемент и большинство рисков не находятся на поверхности, - предупреждает Тамара Попова. - Качество зависит как от толщины армирования, так и от используемой фурнитуры. Зачастую даже от таких неочевидных параметров, как цвет и габариты стеклопакета. На успешную эксплуатацию окна влияет даже сторона света, на которую ориентировано помещение. Например, фасады, ориентированные на южную сторону, испытывают большие термонагрузки, которые ведут к расширению материала профиля.

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