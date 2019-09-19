«Я родила от него ребенка»: Петербурженка год прожила с беглецом из эстонской колонии, думая, что он русский водитель

«Я б навеки пошел за тобой хоть в свои, хоть в чужие дали». Именно так сейчас размышляет 33-летняя парикмахер из Петербурга Ирина (имена изменены по просьбе героев – прим.ред.). Год назад красавица обрела свою любовь. Девушка познакомилась в социальных сетях с галантных ухажером. Высокий, стройный, спортивный, холостой и работящий. Их встреча, по словам Иры, была любовью с первого взгляда. Неудивительно, что пара почти сразу же стала жить вместе. Вскоре у них, по словам россиянки, родился ребенок. Дмитрий сразу же сделал своей возлюбленной предложение. Пара уже начала планировать свадьбу. Так было, пока в один момент домой к будущим супругам не нагрянули силовики в масках со словами: «Ваш возлюбленный не тот, за кого себя выдает»…

«Я СРАЗУ ЖЕ ПОЛЮБИЛА ЕГО»

Эта невероятная история любви началась год назад. Дмитрий (такое имя было в российском паспорте жениха) приехал в Петербург из Брянской области на заработки. Снял тут квартиру и работал водителем такси и «Газели». А в свободное время искал свою вторую половину на сайтах знакомств. Там он и наткнулся на молодую парикмахершу. Пара разговорилась, и вскоре виртуальный роман перерос в свидания.

- Да, любовь с первого взгляда - это банально, но это было именно так, - рассказала «КП-Петербург». Он человек с большой буквы. Таких нет больше на свете. Он порядочный, очень добрый, внимательный.

Таким встретила Ирина свою любовь

Роман продолжался год. Пара, как и другие влюбленные, работали, а по вечерам ходили в кафе и кино, смотрели на разводные мосты и мечтали о семье. Тем более, что через три месяца после знакомства Ира забеременела. В мечтах у девушки был заботливый муж и ребенок. Тем более, что Дмитрий почти сразу же сделал своей возлюбленной предложение. Но вот свадьбу пара так сыграть и не успела. Дмитрий пришел устраиваться на работу в крупную грузоперевозочную компанию в Петербурге. Те стали проверять документы своего претендента и выяснили, что паспорт работника поддельный…

- Человек с таким именем и фамилией был, но он даже не предполагал, что его данные использовал другой человек, - рассказал источник «КП-Петербург». – С ним связались и он лишь развел руками. Стали проверять и оказалось, что паспорт – подделка.

Дмитрия стали проверять по базам и нашли его лицо в списке разыскиваемых Интерполом. Так и выяснилось, что русский водитель на самом деле был эстонским беглецом из колонии, которого разыскивают с 2015 года!

«ЭСТОНСКИЙ МОНТЕ-КРИСТО»

Лжедмитрий был один из самых разыскиваемых людей в Эстонии. Ведь побеги из тюрьмы здесь случаются крайне редко. Такое удавалось лишь одному человеку. И то – счастливчик дал деру не из самого здания, а во время перевозки в больницу. 36-летний же Александр стал известен как настоящий граф Монте-Кристо. Вместе с напарником разработал невероятный план побега. Саша целых несколько часов после отбоя пилил решетки окна своей камеры, потом выпнул их ногой и спустился со второго этажа по связанному постельному белью. Оставалось лишь перемахнуть через забор. Но и здесь у беглеца было все схвачено. Он заранее изготовил из строительных лесов лестницу. На колючую же проволоку накинул одеяло и был таков.

Мужчину искали по линии Интерпола Фото: Интерпол

В Эстонии Александр был подозреваемым, задержали за наркотики. Сам мужчина утверждает, что дело сфабриковано. А арест он называет политическим. После распада СССР он так и не получил эстонское гражданство. По его словам, он был русским.

О беглеце в Эстонии не слышали четыре года. Оказалось, что после побега он переплыл озеро и перебрался через границу с Россией. Первым делом он направился в Брянск, где заработал денег и купил за 100 тысяч рублей себе поддельный паспорт и водительские права на имя Дмитрия. С тех пор он и работал водителем. Чуть позже он перебрался в Петербург, где и встретил свою будущую любовь.

У беглеца были большие планы на будущее. Но прошлое дало о себе знать. И вскоре домой к жениху и невесту нагрянула полиция. Невеста сначала не поверила в происходящее. Подумала, что произошла какая-то ошибка. Но увидев ориентировки Интерпола, поняла, что дело серьезное. Настоящее имя Дмитрия она не знала, да и предположить не могла, что жених четыре года назад испарился из тюрьмы Талина.

Удивительно, но прошлое любимого не заставило русскую красавицу усомниться в своем выборе.

- Узнав о прошлом своего мужчины, я ничего не подумала, - поясняет Ирина. - Я уверена в этом человеке. Хоть он будет Сережей, хоть Мишей, хоть Сашей. Он прежде всего человек! У него просто сложились так обстоятельства. Да и кто будет рассказывать такие вещи? У нас уже были отношения, а потом, когда уже вскрылось, не до этого было. Я намерена с ним жить и дальше, бороться за него. Я буду всегда с ним рядом, чтобы не происходило.

Подельники совершили первый за пять лет побег в Эстонии Фото: Минюст Эстонии

«БУДУ БОРОТЬСЯ ЗА НЕГО ДО КОНЦА»

В Эстонии, к слову, у Александра-Дмитрия осталась жена и двое детей. У Ирины тоже есть ребенок от первого брака. Будущих молодоженов это не смущает.

- Я про ту семью ничего не знаю, - поясняет Ирина. – У нас будет своя. Он сделал мне предложение. Он всегда меня звал замуж. И мы намерены заключить брак. Мой будущий муж русский. Он родился в СССР. Но у него нет никакого гражданства: ни русского, ни эстонского. Эстонцы притесняют русских. Мы работаем над тем, чтобы получить русское гражданство. Мы не должны выдавать моего будущего супруга. Россия не выдает своих граждан. На каком основании мы должны его экстрадировать?

Сам же граф Монте-Кристо сейчас находится в сизо «Кресты». Ирина уже подала заявление на заключения брака. А силовики рассматривают вопрос об экстрадиции беглеца. Ранее в России он был осужден за покупку подделанных документов. Приговаривать к колонии его не стали. Сама же Ирина уверяет, что будет бороться за возлюбленного до конца. И если нужно будет, она поедет за ним в Эстонию…