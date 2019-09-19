«У всех серьезный настрой»: По «Авиатору» Евгения Водолазкина снимут полнометражный фильм

Писатель и доктор филологических наук Евгений Водолазкин подписал контракт с телеканалом «Кино ТВ» на съемки полнометражного фильма по своему роману «Авиатор», в котором главный герой Иннокентий, человек, потерявший память совершает «путешествие» по линии своей жизни из конца 19 века в конец века 20. Начало съемок еще не назначено, режиссер тоже еще не выбран, процесс создания кино только начался. Уже известные подробности Евгений Водолазкин рассказал в эфире Радио «КП-Петербург».

Писатель рассказал, что принял решение не принимать участие в создании сценария. «Пусть каждый занимается своим делом», пояснил Водолазким свою позицию, отметив при этом талант Юрия Арабова, сценариста картин «Господин Оформитель», «Молох», «Фауста», а также множества сериалов. Но человека, который возьмется за экранизацию, романист еще не знает. Да, и выбирать будет телеканал, которому переданы полностью все права.

- Я буду, что называется, рядом стоять, готов поддержать и дать какой-то совет. Но в целом организуют и решают они (телеканал, прим.ред.), - рассказал Водолазкин. - Когда автор не входит в сценарную группу, все что он может сделать – это удалить из титров свою фамилию. Но это крайний случай и, надеюсь, не мой.

Однако автор отметил, что если бы речь шла об экранизации романа «Лавр», который вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии газеты Guardian, то сценарием он занялся бы сам.

- У меня было несколько предложений, доходило до обсуждений, но потом это все отпало. Но период этого бесконечного диалога по поводу «Лавра», я успел детально все обдумать, - отметил собеседник «КП».

Что касается актерского состава, писатель пояснил, что роли не утверждает. Но ему хотелось бы, чтобы актер, исполняющий играющий самого Иннокентия был похож на Игоря Скляра. Также он назвал несколько актрис, которых с радостью бы увидел в картине по своему роману.

- Есть актрисы, которых я очень люблю: Даша Урсуляк, она в высшей степени талантливая актриса; Чулпан Хаматова мне очень нравится, она могла бы хорошо сыграть, - считает Водолазкин. - Вообще здесь речь должна идти преимущественно о молодых актрисах, потому что видимо одна актриса должна бы играть и бабушку, и внучку.

Сам писатель позитивно смотрит на создание проекта, отмечая серьезный настрой телеканала. Однако когда будет реализована задумка, пока даже нет наметок.

В 2017 году в ходе международного культурного форума аналогичный проект, но с другими участниками, уже анонсировался, и даже планировалось в течение месяца обнародовать имя режиссера. Но фильм так и не был снят.