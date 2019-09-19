Картины Рериха и Айвазовского изъяты при обыске у учредителя Мурманского пароходства

Члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства обвинили в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия. По версии следствия за годы правления он наломал немало дров. Некоторые важные суда пароходства продавались за границей лишь бы погасить долги. Моряки работали несолоно хлебавши: без зарплаты и почти без еды, воды и топлива на кораблях.

Следователи считают, что за последние 5 лет руководство пароходства незаконно выводило денежные средства из оборота на сумму более 580 миллионов рублей. Но все это меркнет по сравнению с сокровищами, которые накануне в ходе обыска нашли в богатом доме учредителя.

- С помощью сил сотрудников ОМОН у подозреваемого изъяты дорогостоящие предметы искусства. В их число входят, в том числе, 11 картин Н.К.Рериха, одна из которых «Поморяне. Вечер» в 2009 году оценивалась около 2,5-3 миллионов долларов. Также у задержанного обнаружили известное полотно И.К. Айвазовского «У берега Капри». Вдобавок были найдены и изъяты подозрительные документы по деятельности оффшорных компаний, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Исходя из видеозаписи обыска, дом учредителя пароходства напоминает чуть ли не дворец: роскошная архитектура интерьера, целые комнаты с дорогостоящими редкими картинами и тайники-сейфы. Ему придется доказывать в суде, что все это он заработал честным трудом, а не обворовывая простых работяг-моряков.

Сейчас зажиточного управленца доставили из роскошного московского дома в Мурманск по месту совершения преступления. Следователи рассматривают ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование громкого уголовного дела продолжается.