Проверка слуха: В Санкт-Петербурге продают соль с толченым стеклом

В соцсетях распространяется панический слух: в самой обычной поваренной соли одной из марок, которая продается в магазинах Санкт-Петербурга, можно найти опасный ингредиент – толченое стекло. В интернете люди выкладывают видео домашних экспериментов: растворяют соль в кипятке и вылавливают из получившейся смеси твердые прозрачные кусочки, действительно похожие на мелкие осколки.

- Я сама не поверила, когда услышала об этом, но решила проверить и убедилась: соль действительно не растворяется до конца! - подобные сообщения распространяются в соцсетях. - Не покупайте соль этой марки!

Вот такие частички можно найти в осадке, который остается после растворения. Это, конечно, не стекло, хотя выглядит похоже.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Мы решили проверить слух: купили в магазине возле редакции соль (для чистоты опыта две пачки – мелкого и крупного помола) и принялись за дело. Особо не усердствовали – старались создать такие же условия, как, например, при варке какого-нибудь супа на кухне. Промежуточные результаты насторожили: после растворения в чашке остался мутный серо-желтый остаток с хорошо различимыми темными частицами. Его мы тщательно изучили под лупой, перетерли между пальцами и даже попробовали на вкус и убедились: нет, это вовсе не стекло. По крайней мере в этом отношении все в порядке.

Это всего лишь песчинки со дна соленых озер - на вид жутковато, но серьезного вреда здоровью не несет.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Что же касается всего остального – по словам специалистов, это не более чем песчинки и мелкие вкрапления породы со дна соленых озер. Оттуда добывают так называемую «самосадочную» соль – именно это слово и было указано на пачках, которые мы купили, так что пазл сложился. Для здоровья эти включения не вредны – по крайней мере если не есть соль «сырьем» и не перебарщивать с дозировкой. Ну а стекла в ней нет и подавно – так что миф можно считать развенчанным.