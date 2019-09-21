Лазерная Екатерина II, фейерверк и красочные фото: в Петергофе прошел осенний праздник фонтанов

Сентябрь, а значит скоро в Петербурге начнут отключать фонтаны. Но пока этого не произошло а погода позволяет, в Петергофе, где расположены самые известные водные сооружения, прошел красочный осенний фестиваль. Гостей мероприятия поприветствовала даже императрица Екатерина II.

- В 2019 году исполняется 290 лет со дня рождения императрицы Екатерины Великой, жизнь которой связана с Петергофом, где она жила, любила, страдала, где начался ее путь к власти, - сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника.

Гостей мероприятия приветствовала сама Екатерина Великая.Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, пред гостями фестиваля фонтанов царица предстала не в реальном, а в виртуальном образе - 290-лет все же почтенный возраст. Зато зрители смогли услышать пару слов от самой всемогущей правительницы Российской империи.

Зрителям показали "урок истории" России. И погрузили в атмосферу того времени.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мультимедийный спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019 – это не просто современное шоу с трехмерными проекциями, мощной пиротехникой, лазерными, световыми эффектами, активным видеорядом. Это часовое погружение современного зрителя в далекое XVIII столетие, - описывают свое творение сами создатели осеннего праздника.

А завершилось все феерическим салютом.Фото: Артем КИЛЬКИН

А завершилось мероприятие, которое традиционно собирает десятки тысяч гостей, красочным фейерверком. Но те, кто не приехал в Петергоф 20 сентября могут не расстраиваться. Еще одно представление состоится сегодня, 21 числа, в субботу. Пускать в парк по билетам начнут в шест вечера, а начало торжества - в 21:00. И одевайтесь теплее, будет прохладно.

Повторное шоу состоится в суботу, 21 сентября.Фото: Артем КИЛЬКИН