«Зенит» - «Рубин» 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата российской премьер-лиги по футболу

«Зенит» - «Рубин» 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча

«Зениту» после дебюта в Лиге чемпионов надо перестраиваться на внутренний чемпионат. И брать очки, которые можно спокойно взять. «Рубин» уже давно не тот, каким был при Курбане Бердыеве.

Команда Бикивича могла бы в Северной столице закрыться, наложить «бетонных плит» и «ежей» в своей штрафной, упереться и, огрызаясь контратаками, выгрызть нужный результат, как был в декабре 2018-го на «Газпром Арене».

Но Бердыев сейчас отдыхает. А его преемник в «Рубине» Роман Шаронов так выбивать результат пока не научился. Поэтому, три подряд последних

в чемпионате заставляют руководство казанского клуба задуматься о смене на тренерском мостике. Тем более что толком и не понятно, кто руководит командой: то ли Шаронов, не имеющий лицензии, то ли испанец Эдуардо Докампо, у которого есть нужная бумажка.

У Сергея Семака, который тоже себя считает учеником Бердыева, игра более рациональная. Позволяющая добывать победу, не рвя на заплаты душу. Умение дожимать соперника без особых энергозатрат и изысков – уже превратился в фирменный стиль «Зенита» времен Семака. Тем более что казанцы пока каждый гол рождает в мучениях, а без них побед не бывает.

Прогноз на матч «Зенит» – «Рубин» 21 сентября 2019

У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча «Зенит» – «Рубин» 21 сентября 2019

Матч «Зенит» – «Рубин» 21 сентября 19:00 по московскому времени

Где смотреть матч «Зенит» – «Рубин» 21 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Зенит» – «Рубин» можно посмотреть 21 сентября и начнется в 18:45 по московскому времени на канале «Матч Премьер»

Трансляция матча «Зенит» – «Рубин» 21 сентября 2019

Трансляция матча «Зенит» – «Рубин» 21 сентября 2019 года состоится на канале «Матч Премьер» в 18:45 по московскому времени.