Поймай меня, если сможешь: Лже-летчик из Калининграда «продавал» людям квартиры, а сам работал таксистом в Петербурге

Дело Френка Абигнейла - гениального мошенника и героя фильма «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом, живет и процветает. Но если в США реальный Френк представлялся летчиком, чтобы обналичивать поддельные чеки, то его российский «коллега» надевал форму пилота, дабы придать себе веса в глазах жертв аферы с недвижимостью.

- По версии следствия, злоумышленник под предлогом наличия связей и возможности приобретения недвижимости по низким ценам уговаривал людей передать ему деньги для участия в долевом строительстве. Кроме того, он убедил одного гражданина взять кредит и отдать все средства ему, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы проще втираться в доверие, мужчина купил летную форму и опубликовал у себя в соцсетях несколько фото в кабине пассажирского лайнера, хотя на самом деле никакого отношения к авиации не имел. Так уверяет следствие.

Впрочем, в профиле у подозреваемого местом образования стоит Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Возможно злоумышленник действительно там учился или же очень хотел. Но об авиации ему пока придется забыть.

Что же касается существа дела, то произошло оно в славном городе Калининграде, уроженцем которого сам 32-летний фигурант дела и является. Когда терпение обманутых дольщиков, передавших «летчику» больше семи миллионов рублей истекло, они начали требовать деньги обратно.

Не пожелав разговаривать с обездоленными клиентами, предприимчивый калининградец скрылся. Вскоре, после объявления его в розыск, мужчина нашелся. Но уже в Петербурге. И не за штурвалом самолета, а за баранкой такси.

По ходатайству следствия до суда «пилот»-авантюрист взят под стражу, в отношении него заведено дело по шести эпизодам по статье «Мошенничество». Возможно, что вскоре он и полетит на самолете, но только под конвоем и на пассажирском месте.